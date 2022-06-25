- 25 Haz 2022 - 23:59

Müge Anlı’nın Can Dostu Zahide Yetiş’in Eşi Bakın Kim Çıktı! Görenler Şok Oluyor! Meğer Yıllardır Cem Arısoy İle Evliymiş… “Yok Artık!”

Müge Anlı’nın sevenlerinden ünlü sunucuya tebrik mesajları giderken, Anlı’nın kınasına katılan Zahide Yetiş ise eşiyle herkesi şaşırttı. Özel hayatını kameralardan uzak şekilde yaşayan ve Müge Anlı’nın yakın arkadaşı olan bir diğer ünlü sunucu Zahide Yetiş, Müge Anlı’nın kınasına katılarak gündeme gelirken, Zahide Yetiş’in eşini görenler ise gözlerine inanamadı. İşte detaylar…

Ünlü sunucu Zahide Yetiş 7 Temmuz 1979’da (42 yaşında) Viyana’da dünyaya geldi. Lise eğitimini İzmir’de tamamlayan Yetiş, Dokuz Eylül Üniversitesi Satış Yönetimi ve İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Çocukluk dönemlerinde TRT’de seslendirmeler yapan Yetiş, 2009 – 2014 yılları arasında Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluşan Doktorum programı ile çok geniş kitlelere ulaştı. Birçok televizyon programında sunucu olarak yer alan Zahide Yetiş, özel hayatını ise her zaman kameralardan uzak yaşamayı tercih etti. Yakın arkadaşı Müge Anlı’nın kınasına katılan Yetiş, eşiyle herkesi şok etti.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…

25 Haz 2022 - 23:59 - Gündem

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Yarışmasının Final Tarihi İfşa Edildi! Acun Ilıcalı Değişim Yapınca; Ortalık Karıştı! Tarih Verildi… mask
Survivor Yarışmasının Final Tarihi İfşa Edildi! Acun Ilıcalı Değişim Yapınca; Ortalık Karıştı! Tarih Verildi…
Alişan’ın Eşi Buse Varol Savaşı Açtı! Üç Gün Önce Defterinden Silmiş; Yüzünü Görmek İstememişti… “Yok Artık!” mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Savaşı Açtı! Üç Gün Önce Defterinden Silmiş; Yüzünü Görmek İstememişti… “Yok Artık!”
Akaryakıt Alıcısına Bomba Gibi Haber! Sosyal Medya İnim İnim İnliyor; İyi Haber Kötü Haberi Bastıramadı! Neler Oluyor? mask
Akaryakıt Alıcısına Bomba Gibi Haber! Sosyal Medya İnim İnim İnliyor; İyi Haber Kötü Haberi Bastıramadı! Neler Oluyor?
Temmuz Ayında Yapılacak Zam Açıklandı! Bakan Bilgin’den Gelen Bomba Açıklama Geldi! Enflasyonun Üzerinde… mask
Temmuz Ayında Yapılacak Zam Açıklandı! Bakan Bilgin’den Gelen Bomba Açıklama Geldi! Enflasyonun Üzerinde…
A101 Market’ten Ayçiçek Yağı ve Kırmızı Ette Muhteşem Ötesi İndirim! Sadece Cumartesi Pazar Geçerli! Yok Parasına Satılıyor! mask
A101 Market’ten Ayçiçek Yağı ve Kırmızı Ette Muhteşem Ötesi İndirim! Sadece Cumartesi Pazar Geçerli! Yok Parasına Satılıyor!
Asgari Ücret 6000 Lira Mı Olacak? Gelen Zam Oranı Sonunda Ortaya Çıktı; Cepler Rahatlayacak! mask
Asgari Ücret 6000 Lira Mı Olacak? Gelen Zam Oranı Sonunda Ortaya Çıktı; Cepler Rahatlayacak!
Bir Haftada 15 Kilo Vermek İsteyenler Dikkat! Sadece Bunu İçerek Bir Günde 2 Kilo Vereceksiniz! Yağ Yakıyor, Ödem Atıyor… mask
Bir Haftada 15 Kilo Vermek İsteyenler Dikkat! Sadece Bunu İçerek Bir Günde 2 Kilo Vereceksiniz! Yağ Yakıyor, Ödem Atıyor…
Esra Erol Gözyaşlarına Boğuldu; Makyajı Aktıkça Aktı! Yaşanan Olay Karşısında Canlı Yayın Kesilmek Zorunda Kaldı! Neler Oluyor? mask
Esra Erol Gözyaşlarına Boğuldu; Makyajı Aktıkça Aktı! Yaşanan Olay Karşısında Canlı Yayın Kesilmek Zorunda Kaldı! Neler Oluyor?
Seversin Dizisinin Tolga’sı Sevgilisiyle Şok Etti! Burak Yörük’ün Biricik Aşkının Yürek Hoplatan Pozları Nefes Kesti! mask
Seversin Dizisinin Tolga’sı Sevgilisiyle Şok Etti! Burak Yörük’ün Biricik Aşkının Yürek Hoplatan Pozları Nefes Kesti!
Masterchef Mehmet Yalçınkaya'nın Restaurant Var Mı? Mehmet Yalçınkaya Restaurant Nerede? Mehmet Yalçınkaya Restaurant'ının İsmi Nedir? mask
Masterchef Mehmet Yalçınkaya'nın Restaurant Var Mı? Mehmet Yalçınkaya Restaurant Nerede? Mehmet Yalçınkaya Restaurant'ının İsmi Nedir?
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Baba Dizisinin Büşra’sı Özge Yağız Fizik Şov Yaptı! Üzerine Yapışan Kıyafetiyle Güzelliğini Sergiledi! Kusursuzsun… “İlhan Görmesin!” mask
Baba Dizisinin Büşra’sı Özge Yağız Fizik Şov Yaptı! Üzerine Yapışan Kıyafetiyle Güzelliğini Sergiledi! Kusursuzsun… “İlhan Görmesin!”
Survivor Şampiyonu Günler Öncesi İfşa Oldu! Ne Batuhan, Ne Nisa, Ne Hikmet… Sosyal Medya Bir Tek O İsimle İnliyor! Neler Oluyor? mask
Survivor Şampiyonu Günler Öncesi İfşa Oldu! Ne Batuhan, Ne Nisa, Ne Hikmet… Sosyal Medya Bir Tek O İsimle İnliyor! Neler Oluyor?
İbrahim Tatlıses Öyle Bir İtirafta Bulundu Ki Ağızlar Açık Kaldı! Canından Kanından En Büyük Darbe Geldi! “Evleneceğim Kadın” Diyordu; Davalık Olmalarına Ramak Kaldı! Neler Oluyor? mask
İbrahim Tatlıses Öyle Bir İtirafta Bulundu Ki Ağızlar Açık Kaldı! Canından Kanından En Büyük Darbe Geldi! “Evleneceğim Kadın” Diyordu; Davalık Olmalarına Ramak Kaldı! Neler Oluyor?
Survivor Yarışmasının Final Tarihi İfşa Edildi! Acun Ilıcalı Değişim Yapınca; Ortalık Karıştı! Tarih Verildi… mask
Survivor Yarışmasının Final Tarihi İfşa Edildi! Acun Ilıcalı Değişim Yapınca; Ortalık Karıştı! Tarih Verildi…
Alişan’ın Eşi Buse Varol Savaşı Açtı! Üç Gün Önce Defterinden Silmiş; Yüzünü Görmek İstememişti… “Yok Artık!” mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Savaşı Açtı! Üç Gün Önce Defterinden Silmiş; Yüzünü Görmek İstememişti… “Yok Artık!”
Tuba Ünsal, Şeyma Subaşı'dan Özür Diledi! Tuba Ünsal ‘Yuva yıkan Kadın’ Sorusuna Öyle Bir Şey Dedi Ki, Yer Gök İnliyor! Sosyal Medya İnim İnim İnliyor… mask
Tuba Ünsal, Şeyma Subaşı'dan Özür Diledi! Tuba Ünsal ‘Yuva yıkan Kadın’ Sorusuna Öyle Bir Şey Dedi Ki, Yer Gök İnliyor! Sosyal Medya İnim İnim İnliyor…
49'luk Defne Samyeli Hem Göğüs Hem Bacak Dekoltesiyle Frikik Verdi! Beğeni Butonu Çöktü!! Görenler Alev Alev Yanmaya Başladı! mask
49'luk Defne Samyeli Hem Göğüs Hem Bacak Dekoltesiyle Frikik Verdi! Beğeni Butonu Çöktü!! Görenler Alev Alev Yanmaya Başladı!
Survivor Yağmur Banda Pembe Bikinisiyle Şov Yaptı! Sere Serpe Yayılıp; Kan Ter İçerisinde Bıraktı! Vücut Şovu Görenlerin Nutku Tutuluyor… mask
Survivor Yağmur Banda Pembe Bikinisiyle Şov Yaptı! Sere Serpe Yayılıp; Kan Ter İçerisinde Bıraktı! Vücut Şovu Görenlerin Nutku Tutuluyor…
Kardeşlerim Dizisinde Acı Veren Ayrılık Kararı! Yapımcı, Yönetmen Hapı Yuttu; Son Dakika Kararı Herkesi Yıktı! Sezon Finalinde Yapılacak Şey Değildi… mask
Kardeşlerim Dizisinde Acı Veren Ayrılık Kararı! Yapımcı, Yönetmen Hapı Yuttu; Son Dakika Kararı Herkesi Yıktı! Sezon Finalinde Yapılacak Şey Değildi…
Zeynep Bastık İç Çamaşırıyla Poz Verdi, Sosyal Medya Sallandı! “Boşanma Sana Yaradı!” Kusursuz Fiziğiyle Nefesleri Kesti! “Yaktın Bizi!” mask
Zeynep Bastık İç Çamaşırıyla Poz Verdi, Sosyal Medya Sallandı! “Boşanma Sana Yaradı!” Kusursuz Fiziğiyle Nefesleri Kesti! “Yaktın Bizi!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Baba Dizisinin Büşra’sı Özge Yağız Fizik Şov Yaptı! Üzerine Yapışan Kıyafetiyle Güzelliğini Sergiledi! Kusursuzsun… “İlhan Görmesin!” mask
Baba Dizisinin Büşra’sı Özge Yağız Fizik Şov Yaptı! Üzerine Yapışan Kıyafetiyle Güzelliğini Sergiledi! Kusursuzsun… “İlhan Görmesin!”
Survivor Şampiyonu Günler Öncesi İfşa Oldu! Ne Batuhan, Ne Nisa, Ne Hikmet… Sosyal Medya Bir Tek O İsimle İnliyor! Neler Oluyor? mask
Survivor Şampiyonu Günler Öncesi İfşa Oldu! Ne Batuhan, Ne Nisa, Ne Hikmet… Sosyal Medya Bir Tek O İsimle İnliyor! Neler Oluyor?
İbrahim Tatlıses Öyle Bir İtirafta Bulundu Ki Ağızlar Açık Kaldı! Canından Kanından En Büyük Darbe Geldi! “Evleneceğim Kadın” Diyordu; Davalık Olmalarına Ramak Kaldı! Neler Oluyor? mask
İbrahim Tatlıses Öyle Bir İtirafta Bulundu Ki Ağızlar Açık Kaldı! Canından Kanından En Büyük Darbe Geldi! “Evleneceğim Kadın” Diyordu; Davalık Olmalarına Ramak Kaldı! Neler Oluyor?
Survivor Yarışmasının Final Tarihi İfşa Edildi! Acun Ilıcalı Değişim Yapınca; Ortalık Karıştı! Tarih Verildi… mask
Survivor Yarışmasının Final Tarihi İfşa Edildi! Acun Ilıcalı Değişim Yapınca; Ortalık Karıştı! Tarih Verildi…
Alişan’ın Eşi Buse Varol Savaşı Açtı! Üç Gün Önce Defterinden Silmiş; Yüzünü Görmek İstememişti… “Yok Artık!” mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Savaşı Açtı! Üç Gün Önce Defterinden Silmiş; Yüzünü Görmek İstememişti… “Yok Artık!”
Tuba Ünsal, Şeyma Subaşı'dan Özür Diledi! Tuba Ünsal ‘Yuva yıkan Kadın’ Sorusuna Öyle Bir Şey Dedi Ki, Yer Gök İnliyor! Sosyal Medya İnim İnim İnliyor… mask
Tuba Ünsal, Şeyma Subaşı'dan Özür Diledi! Tuba Ünsal ‘Yuva yıkan Kadın’ Sorusuna Öyle Bir Şey Dedi Ki, Yer Gök İnliyor! Sosyal Medya İnim İnim İnliyor…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL