- 24 Haz 2022 - 17:39 G: 24 Haz 2022 - 17:47

Müge Anlı’nın Can Dostu Zahide Yetiş’in Eşini Duyan Şok Oluyor! Meğer Yıllardır O İsimle Evliymiş… “Yok Artık!”

Müge Anlı’nın sevenlerinden ünlü sunucuya tebrik mesajları giderken, Anlı’nın kınasına katılan Zahide Yetiş ise eşiyle herkesi şaşırttı. Özel hayatını kameralardan uzak şekilde yaşayan ve Müge Anlı’nın yakın arkadaşı olan bir diğer ünlü sunucu Zahide Yetiş, Müge Anlı’nın kınasına katılarak gündeme gelirken, Zahide Yetiş’in eşini görenler ise gözlerine inanamadı. İşte detaylar…

Ünlü sunucu Zahide Yetiş 7 Temmuz 1979’da (42 yaşında) Viyana’da dünyaya geldi. Lise eğitimini İzmir’de tamamlayan Yetiş, Dokuz Eylül Üniversitesi Satış Yönetimi ve İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Çocukluk dönemlerinde TRT’de seslendirmeler yapan Yetiş, 2009 – 2014 yılları arasında Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluşan Doktorum programı ile çok geniş kitlelere ulaştı. Birçok televizyon programında sunucu olarak yer alan Zahide Yetiş, özel hayatını ise her zaman kameralardan uzak yaşamayı tercih etti. Yakın arkadaşı Müge Anlı’nın kınasına katılan Yetiş, eşiyle herkesi şok etti.

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24 Haz 2022 - 17:39 - Gündem

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