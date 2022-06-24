Müge Anlı’nın Can Dostu Zahide Yetiş’in Eşini Duyan Şok Oluyor! Meğer Yıllardır O İsimle Evliymiş… “Yok Artık!”

Ünlü sunucu Zahide Yetiş 7 Temmuz 1979’da (42 yaşında) Viyana’da dünyaya geldi. Lise eğitimini İzmir’de tamamlayan Yetiş, Dokuz Eylül Üniversitesi Satış Yönetimi ve İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Çocukluk dönemlerinde TRT’de seslendirmeler yapan Yetiş, 2009 – 2014 yılları arasında Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluşan Doktorum programı ile çok geniş kitlelere ulaştı. Birçok televizyon programında sunucu olarak yer alan Zahide Yetiş, özel hayatını ise her zaman kameralardan uzak yaşamayı tercih etti. Yakın arkadaşı Müge Anlı’nın kınasına katılan Yetiş, eşiyle herkesi şok etti.

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