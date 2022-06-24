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24 Haz 2022 - 17:47

İrem Derici’den Skandal İtiraf! Takipçisine Söylediği Sözler Ortalığın Karışmasına Neden Oldu! “Bu Kadar Açık Sözlü Olma!”

. Daha önce katıldığı birçok programda yapmış olduğu cinsellik ve aşk açıklamalarıyla adından söz ettiren İrem Derici, öte yandan sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla da sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Ünlü şarkıcı, bu kez de sosyal medyada bir takipçisinden gelen “göğüs” sorusuna verdiği yanıtla bomba etkisi yarattı. Takipçisi İrem Derici’ye “Minnacık bedene bu memeyi nasıl sığdırdın?” diye sordu, İrem Derici ise kendi tarzıyla bu soruya yanıt verdi. İşte detaylar…