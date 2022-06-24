İrem Derici’den Skandal İtiraf! Takipçisine Söylediği Sözler Ortalığın Karışmasına Neden Oldu! “Bu Kadar Açık Sözlü Olma!”
. Daha önce katıldığı birçok programda yapmış olduğu cinsellik ve aşk açıklamalarıyla adından söz ettiren İrem Derici, öte yandan sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla da sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Ünlü şarkıcı, bu kez de sosyal medyada bir takipçisinden gelen “göğüs” sorusuna verdiği yanıtla bomba etkisi yarattı. Takipçisi İrem Derici’ye “Minnacık bedene bu memeyi nasıl sığdırdın?” diye sordu, İrem Derici ise kendi tarzıyla bu soruya yanıt verdi. İşte detaylar…
Ünlü pop şarkıcısı İrem Derici 21 Mart 1987’de İstanbul’da dünyaya geldi. Henüz 4 yaşındayken org çalmaya başlayan Derici, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümü’nü liseyle birlikte bitirdi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun olan Derici, yüksek lisans eğitimi devam ederken katıldığı O Ses Türkiye yarışma programıyla adını duyurdu ve yarışmada finale kadar yükselerek dikkatleri çekti. Ünlü şarkıcı daha sonra “Kalbimin Tek Sahibine” isimli parçasıyla Türkiye’de çok geniş kitlelere ulaşmayı başardı.
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24 Haz 2022 - 17:47 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.