Survivor Berna’dan Yürek Hoplatan Pozlar! Görenler Eridi Bitti; Kırmızı Süper Mini Elbisesiyle… “Murat Ceylan Bile Tutulur!”

Survivor Türkiye programı uzun yıllardır çeşitli kanallarda izleyicisi ile buluşuyordu ve program, 2014 yılında Acun Medya imzasıyla birlikte Acun Ilıcalı’nın satın aldığı TV 8 kanalına geçti. Yıllardır Ünlüler – Gönüllüler formatı ile ekranlara gelen Survivor programı, bu süreçte katılan yarışmacıların da Türkiye’de geniş kitlelere ulaşmasını sağladı. Survivor yarışmacıları yarışmadaki performansları ve polemikleri ile gündemde kalmaya devam ederken, Survivor All Star 2022’de bu isimlerden biri de Berna Keklikler oldu. Yarışmaya girdiği polemiklerle damgasını vuran Berna Keklikler’in mini elbisesi olay oldu.