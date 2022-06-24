- 24 Haz 2022 - 18:02 G: 24 Haz 2022 - 18:13

Survivor Berna’dan Yürek Hoplatan Pozlar! Görenler Eridi Bitti; Kırmızı Süper Mini Elbisesiyle… “Murat Ceylan Bile Tutulur!”

Survivor programı, 2014 yılından bu yana TV 8 ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor ve başarılı yarışma programı, her sezonda yarışmacılarının geniş kitlelere ulaşarak şöhret kazanmasını sağlıyor. Benzer şekilde Survivor programıyla adını Türkiye’de geniş kitlelere ulaştırmayı başaran isimlerden olan Berna Keklikler, bu kez de mini elbisesi ile verdiği pozlarla yürekleri hoplattı. Survivor Berna’nın pozlarını görenler adeta eriyip bitti… İşte detaylar…

Survivor Türkiye programı uzun yıllardır çeşitli kanallarda izleyicisi ile buluşuyordu ve program, 2014 yılında Acun Medya imzasıyla birlikte Acun Ilıcalı’nın satın aldığı TV 8 kanalına geçti. Yıllardır Ünlüler – Gönüllüler formatı ile ekranlara gelen Survivor programı, bu süreçte katılan yarışmacıların da Türkiye’de geniş kitlelere ulaşmasını sağladı. Survivor yarışmacıları yarışmadaki performansları ve polemikleri ile gündemde kalmaya devam ederken, Survivor All Star 2022’de bu isimlerden biri de Berna Keklikler oldu. Yarışmaya girdiği polemiklerle damgasını vuran Berna Keklikler’in mini elbisesi olay oldu.

24 Haz 2022 - 18:02 - Gündem

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