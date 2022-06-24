Demet Özdemir’den Bomba Düğün Açıklaması! Oğuzhan Koç Kararını Vermiş; Ortalık Çok Fena! “Yok Artık!”
Kariyerinde yer aldığı yapımlar kadar aşk hayatıyla da çok konuşulan Özdemir, son olarak ünlü şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç ile aşk yaşamaya başlamıştı. 2021 sonunda ayrılan ve daha sonra barışan ünlü çiftin ne zaman evleneceği merak ediliyordu. Demet Özdemir’den merakla beklenen evlilik açıklaması sonunda geldi.İşte detaylar...
Ünlü ve güzel oyuncu Demet Özdemir, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden sonra son olarak Netflix yapımı olan Aşk Taktikleri filminde izleyici karşısına çıkmıştı. Yer aldığı projelerde ortaya koyduğu başarılı oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Özdemir, öte yandan güzelliği ve aşk hayatıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. 2020 sonlarında Oğuzhan Koç ile aşk yaşamaya başlayan ve 2021 sonlarında Koç ile yollarını ayıran Özdemir, geçtiğimiz aylarda Koç ile barışmış ve Koç’un Sevgililer Günü’ndeki evlilik teklifine de “Evet” demişti. Ünlü oyuncudan evlilik açıklaması geldi.
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24 Haz 2022 - 18:13 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.