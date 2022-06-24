Demet Özdemir’den Bomba Düğün Açıklaması! Oğuzhan Koç Kararını Vermiş; Ortalık Çok Fena! “Yok Artık!”

Ünlü ve güzel oyuncu Demet Özdemir, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden sonra son olarak Netflix yapımı olan Aşk Taktikleri filminde izleyici karşısına çıkmıştı. Yer aldığı projelerde ortaya koyduğu başarılı oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Özdemir, öte yandan güzelliği ve aşk hayatıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. 2020 sonlarında Oğuzhan Koç ile aşk yaşamaya başlayan ve 2021 sonlarında Koç ile yollarını ayıran Özdemir, geçtiğimiz aylarda Koç ile barışmış ve Koç’un Sevgililer Günü’ndeki evlilik teklifine de “Evet” demişti. Ünlü oyuncudan evlilik açıklaması geldi.

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