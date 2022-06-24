- 24 Haz 2022 - 18:26 G: 24 Haz 2022 - 18:30

Demet Özdemir ve Hande Erçel Birbirine Girdi! Kriz Üzerine Kriz Yaşadılar; Restler Çekildi! Düğün Arifesinde Başından Aşağı Kaynar Sular…

Gündemden düşmek bilmeyen iki isim Demet Özdemir ve Hande Erçel, iddialara göre birbirlerine girdiler! İkili arasında yaşanan skandal kriz sonrasında restlerin çekildiği de gündeme düştü. Düğün arifesinde yaşananlar Demet Özdemir’in başından aşağı kaynar suların dökülmesine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Farklı projelerde aynı dönem içerisinde çıkış yapan Hande Erçel ve Demet Özdemir arasındaki skandal kriz herkesi şok içerisinde bıraktı. Demet Özdemir’le arasının ezelden beri iyi olmadığı Hande Erçel, kendisine gelen sözler karşısında çılgına döndü! İşte milyonların ağzını açık bırakan ünlü kavgası…

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24 Haz 2022 - 18:26 Ankara- Yaşam

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