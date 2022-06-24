Demet Özdemir ve Hande Erçel Birbirine Girdi! Kriz Üzerine Kriz Yaşadılar; Restler Çekildi! Düğün Arifesinde Başından Aşağı Kaynar Sular…
Gündemden düşmek bilmeyen iki isim Demet Özdemir ve Hande Erçel, iddialara göre birbirlerine girdiler! İkili arasında yaşanan skandal kriz sonrasında restlerin çekildiği de gündeme düştü. Düğün arifesinde yaşananlar Demet Özdemir’in başından aşağı kaynar suların dökülmesine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Farklı projelerde aynı dönem içerisinde çıkış yapan Hande Erçel ve Demet Özdemir arasındaki skandal kriz herkesi şok içerisinde bıraktı. Demet Özdemir’le arasının ezelden beri iyi olmadığı Hande Erçel, kendisine gelen sözler karşısında çılgına döndü! İşte milyonların ağzını açık bırakan ünlü kavgası…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.