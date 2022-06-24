- 24 Haz 2022 - 18:55 G: 24 Haz 2022 - 19:12

Survivor Nisa’dan Yürekleri Yakıp Yıkan Açıklama! Yarışma Hayatı Bitti; Ya Elenecek Ya Diskalifiye Edilecek! Öyle Şeyler Dedi Ki…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da son 6 ismin arasına kalmış olan Nisa Bölükbaşı’ndan yürekleri yakıp yıkan bir açıklama geldi. Yarışma hayatı biten Nisa Bölükbaşı’nın artık iki ihtimale kaldığı gözler önüne serildi. Ya eleneceği ya da diskalifiyesi gerçekleşeceği konuşulan Survivor yarışmasının şampiyon adaylarından biri olan Nisa Bölükbaşı, öyle şeyler dedi ki…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü keyifle izlenen yarışmada Nisa Bölükbaşı, rekor bir seviyeye ulaşmış ve anında yarı finale çıkarılmıştı. Yarı final oyununda yaşadığı sakatlık Nisa Bölükbaşı’nı finalden etmişti. Peki, şimdi neler oluyor?

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24 Haz 2022 - 18:55 - Yaşam

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