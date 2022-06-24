Survivor Nisa’dan Yürekleri Yakıp Yıkan Açıklama! Yarışma Hayatı Bitti; Ya Elenecek Ya Diskalifiye Edilecek! Öyle Şeyler Dedi Ki…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da son 6 ismin arasına kalmış olan Nisa Bölükbaşı’ndan yürekleri yakıp yıkan bir açıklama geldi. Yarışma hayatı biten Nisa Bölükbaşı’nın artık iki ihtimale kaldığı gözler önüne serildi. Ya eleneceği ya da diskalifiyesi gerçekleşeceği konuşulan Survivor yarışmasının şampiyon adaylarından biri olan Nisa Bölükbaşı, öyle şeyler dedi ki…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü keyifle izlenen yarışmada Nisa Bölükbaşı, rekor bir seviyeye ulaşmış ve anında yarı finale çıkarılmıştı. Yarı final oyununda yaşadığı sakatlık Nisa Bölükbaşı’nı finalden etmişti. Peki, şimdi neler oluyor?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
24 Haz 2022 - 18:55 - Yaşam
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.