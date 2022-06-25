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25 Haz 2022 - 23:57

Baba Dizisinin Büşra’sı Özge Yağız Fizik Şov Yaptı! Üzerine Yapışan Kıyafetiyle Güzelliğini Sergiledi! Kusursuzsun… “İlhan Görmesin!”

Show TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Baba’da Büşra karakterine hayat veren Özge Yağız, nefesleri kesti! Üzerine yapışan bir kıyafet tercih ederek; fiziğiyle şov yapan güzel oyuncu Özge Yağız, kusursuz bedenini bir kez daha kanıtladı! İşte milyonlarca kişinin “İlhan görmesin” dediği o paylaşım…