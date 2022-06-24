- 24 Haz 2022 - 19:28 G: 24 Haz 2022 - 19:37

Baba Dizisinin Büşra’sı Üzerine Yapışan Kıyafetiyle Fizik Şov Yaptı! Kusursuz Bedenini Kanıtladı… “İlhan Görmesin!”

Show TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Baba’da Büşra karakterine hayat veren Özge Yağız, nefesleri kesti! Üzerine yapışan bir kıyafet tercih ederek; fiziğiyle şov yapan güzel oyuncu Özge Yağız, kusursuz bedenini bir kez daha kanıtladı! İşte milyonlarca kişinin “İlhan görmesin” dediği o paylaşım…

Başrollerinde Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş, Nihan Okutucu, Taner Rumeli, Zeynep Tuğçe Bayat gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Baba dizisi, geçtiğimiz günlerde ekranlara kısa bir ara vermişti. Ağustos ayında yeniden sete çıkacak olan Baba dizisinin oyuncuları, Eylül ayında ikinci sezonun ilk bölümüyle ekranlara seyirciyi toplayacak! Dizide Büşra karakterine hayat veren Özge Yağız’ın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu son paylaşım akılları başlardan aldı götürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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24 Haz 2022 - 19:28 Ankara- Yaşam

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