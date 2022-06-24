Baba Dizisinin Büşra’sı Üzerine Yapışan Kıyafetiyle Fizik Şov Yaptı! Kusursuz Bedenini Kanıtladı… “İlhan Görmesin!”
Show TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Baba’da Büşra karakterine hayat veren Özge Yağız, nefesleri kesti! Üzerine yapışan bir kıyafet tercih ederek; fiziğiyle şov yapan güzel oyuncu Özge Yağız, kusursuz bedenini bir kez daha kanıtladı! İşte milyonlarca kişinin “İlhan görmesin” dediği o paylaşım…
Başrollerinde Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş, Nihan Okutucu, Taner Rumeli, Zeynep Tuğçe Bayat gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Baba dizisi, geçtiğimiz günlerde ekranlara kısa bir ara vermişti. Ağustos ayında yeniden sete çıkacak olan Baba dizisinin oyuncuları, Eylül ayında ikinci sezonun ilk bölümüyle ekranlara seyirciyi toplayacak! Dizide Büşra karakterine hayat veren Özge Yağız’ın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu son paylaşım akılları başlardan aldı götürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.