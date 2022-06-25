Anasayfa/

Foto Galeri/

25 Haz 2022 - 23:54

Survivor Şampiyonu Günler Öncesi İfşa Oldu! Ne Batuhan, Ne Nisa, Ne Hikmet… Sosyal Medya Bir Tek O İsimle İnliyor! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da şampiyon resmen ortaya çıktı! Kupayı şimdiden kaldıran ismin ne Nagihan, ne Nisa, ne de Batuhan çıkmaması; sevenlerini derinden üzdü. Sosyal medya bir tek o isimle inlerken; ortalık karıştı! İşte merak edilen tüm detaylar…