- 25 Haz 2022 - 23:54

Survivor Şampiyonu Günler Öncesi İfşa Oldu! Ne Batuhan, Ne Nisa, Ne Hikmet… Sosyal Medya Bir Tek O İsimle İnliyor! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da şampiyon resmen ortaya çıktı! Kupayı şimdiden kaldıran ismin ne Nagihan, ne Nisa, ne de Batuhan çıkmaması; sevenlerini derinden üzdü. Sosyal medya bir tek o isimle inlerken; ortalık karıştı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir heyecanla izlenen Survivor’da tüm yarışmacılar artık tek başına savaş veriyordu. Bireysellik mücadelesiyle ortalığı inleten yarışmacılar arasından bir isim şimdiden şampiyon oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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25 Haz 2022 - 23:54 Ankara- Yaşam

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