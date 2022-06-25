- 25 Haz 2022 - 23:53

İbrahim Tatlıses Öyle Bir İtirafta Bulundu Ki Ağızlar Açık Kaldı! Canından Kanından En Büyük Darbe Geldi! “Evleneceğim Kadın” Diyordu; Davalık Olmalarına Ramak Kaldı! Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan İbrahim Tatlıses, hayatının en büyük darbesini aldı! “Evleneceğim kadın” dediği isimle artık neredeyse davalık olmalarına ramak kaldı! Sosyal medyayı sallayan bu iddia herkesin şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Geçtiğimiz günlerde “Çekirdek ailemi dağıttılar” açıklamasında bulunan Tatlıses, milyonları şok içerisinde bırakmıştı. Tatlıses’in sözlerinden sonra gözler gelecek olan açıklamaya çevrilmişti. Tatlıses ise eski eşi Adalet Sarı ve oğlu Ahmet Tatlıses’in kendisine büyü yaptıklarını, evlerini dağıtmaya çalıştıklarından bahsetmişti. Şimdiyse gündeme düşen Gülçin Karakaya iddiası herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar...

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25 Haz 2022 - 23:53 Ankara- Yaşam

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