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24 Haz 2022 - 22:12

İbrahim Tatlıses’e Hayatının En Büyük Darbesi Geldi! “Evleneceğim Kadın” Diyordu; Davalık Olmalarına Ramak Kaldı! Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan İbrahim Tatlıses, hayatının en büyük darbesini aldı! “Evleneceğim kadın” dediği isimle artık neredeyse davalık olmalarına ramak kaldı! Sosyal medyayı sallayan bu iddia herkesin şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…