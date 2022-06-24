İbrahim Tatlıses’e Hayatının En Büyük Darbesi Geldi! “Evleneceğim Kadın” Diyordu; Davalık Olmalarına Ramak Kaldı! Neler Oluyor?
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan İbrahim Tatlıses, hayatının en büyük darbesini aldı! “Evleneceğim kadın” dediği isimle artık neredeyse davalık olmalarına ramak kaldı! Sosyal medyayı sallayan bu iddia herkesin şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz günlerde “Çekirdek ailemi dağıttılar” açıklamasında bulunan Tatlıses, milyonları şok içerisinde bırakmıştı. Tatlıses’in sözlerinden sonra gözler gelecek olan açıklamaya çevrilmişti. Tatlıses ise eski eşi Adalet Sarı ve oğlu Ahmet Tatlıses’in kendisine büyü yaptıklarını, evlerini dağıtmaya çalıştıklarından bahsetmişti. Şimdiyse gündeme düşen Gülçin Karakaya iddiası herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar...
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.