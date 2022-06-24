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24 Haz 2022 - 22:12

Seda Sayan’dan Biricik Aşkına Skandal Hediye! Saç Ektirme Falan Hikaye; Asıl Parayı Ona Basmış! Öyle Bir Şey Aldı Ki…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan, 25 yaş küçük aşkına bomba bir hediye aldı! Saç ektirme hediye ettiği konuşulan Seda Sayan’ın asıl hediyesi gündeme yeni düştü. Parayı kıyıp eşi için şok bir şey alan Seda Sayan, sosyal medyanın diline düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…