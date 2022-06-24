- 24 Haz 2022 - 22:12

Seda Sayan’dan Biricik Aşkına Skandal Hediye! Saç Ektirme Falan Hikaye; Asıl Parayı Ona Basmış! Öyle Bir Şey Aldı Ki…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan, 25 yaş küçük aşkına bomba bir hediye aldı! Saç ektirme hediye ettiği konuşulan Seda Sayan’ın asıl hediyesi gündeme yeni düştü. Parayı kıyıp eşi için şok bir şey alan Seda Sayan, sosyal medyanın diline düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…

Geçtiğimiz Nisan ayında evlenen Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti milyonların ağzını açık bırakmıştı. Sevgilisiyle olan mutluluğunu sosyal medya üzerinden paylaşan Seda Sayan, her fırsatta biricik sevgilisine olan aşkını dile getiriyordu. Uzun yıllar sonra Seda Sayan’ın kalbini çalan Çağlar Ökten’e alınan hediye ise şok etkisi yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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24 Haz 2022 - 22:12 Ankara- Yaşam

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