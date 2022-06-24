Survivor Ayşe Linç Üzerine Linç Yiyor! Saçı Başı Yolunacak; Haberi Yok… Öyle Bir An Yaşandı Ki, Murat Ceylan’ın Bile…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Ayşe Yüksel’e denilmeyen laf kanılmadı. Linç üzerine linç yiyen Ayşe Yüksel, Türkiye’ye geldiği gibi saç baş yolunacak! Seremonide yaşanan tek bir olay; Murat Ceylan’ın bile nutkunun tutulmasına neden oldu! Peki, Survivor Ayşe Yüksel neden linç edildi?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümünde Ayşe Yüksel ve Adem Kılıççı oyuna çıkmışlar ve Ayşe Yüksel açık ara kolyeyi kazanan isim olmuştu. Kolyeyi kazandığı gibi tepkileri toplamaya başlayan Ayşe Yüksel’in son dedikleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Murat Ceylan’ın bile nutkunun tutulduğu ekranlara yansıdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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24 Haz 2022 - 22:12 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.