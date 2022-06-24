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24 Haz 2022 - 22:12

Survivor Ayşe Linç Üzerine Linç Yiyor! Saçı Başı Yolunacak; Haberi Yok… Öyle Bir An Yaşandı Ki, Murat Ceylan’ın Bile…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Ayşe Yüksel’e denilmeyen laf kanılmadı. Linç üzerine linç yiyen Ayşe Yüksel, Türkiye’ye geldiği gibi saç baş yolunacak! Seremonide yaşanan tek bir olay; Murat Ceylan’ın bile nutkunun tutulmasına neden oldu! Peki, Survivor Ayşe Yüksel neden linç edildi?