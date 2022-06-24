- 24 Haz 2022 - 22:12

Survivor Ayşe Linç Üzerine Linç Yiyor! Saçı Başı Yolunacak; Haberi Yok… Öyle Bir An Yaşandı Ki, Murat Ceylan’ın Bile…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Ayşe Yüksel’e denilmeyen laf kanılmadı. Linç üzerine linç yiyen Ayşe Yüksel, Türkiye’ye geldiği gibi saç baş yolunacak! Seremonide yaşanan tek bir olay; Murat Ceylan’ın bile nutkunun tutulmasına neden oldu! Peki, Survivor Ayşe Yüksel neden linç edildi?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümünde Ayşe Yüksel ve Adem Kılıççı oyuna çıkmışlar ve Ayşe Yüksel açık ara kolyeyi kazanan isim olmuştu. Kolyeyi kazandığı gibi tepkileri toplamaya başlayan Ayşe Yüksel’in son dedikleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Murat Ceylan’ın bile nutkunun tutulduğu ekranlara yansıdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

24 Haz 2022 - 22:12 - Yaşam

# SURVİVOR 2022 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Şampiyonu Resmen Belli Oldu! Ne Nagihan, Ne Nisa, Ne Batuhan… Sosyal Medya Bir Tek O İsimle İnliyor! Neler Oluyor? mask
Survivor Şampiyonu Resmen Belli Oldu! Ne Nagihan, Ne Nisa, Ne Batuhan… Sosyal Medya Bir Tek O İsimle İnliyor! Neler Oluyor?
Survivor All-Star 144. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 24 Haziran 2022 144. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor All-Star 144. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 24 Haziran 2022 144. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Survivor Nisa’dan Yürekleri Yakıp Yıkan Açıklama! Yarışma Hayatı Bitti; Ya Elenecek Ya Diskalifiye Edilecek! Öyle Şeyler Dedi Ki… mask
Survivor Nisa’dan Yürekleri Yakıp Yıkan Açıklama! Yarışma Hayatı Bitti; Ya Elenecek Ya Diskalifiye Edilecek! Öyle Şeyler Dedi Ki…
Survivor Finaline Evlenme Teklifi Şoku! Bu Kez Evlenen Acun Ilıcalı Değil; O İsim… Milyonlara Ters Köşe Yaptılar! mask
Survivor Finaline Evlenme Teklifi Şoku! Bu Kez Evlenen Acun Ilıcalı Değil; O İsim… Milyonlara Ters Köşe Yaptılar!
Survivor Yarışmasından Evine Dönen İsim İfşa Oldu! Ayşe mi, Nagihan mı? Dominik Adası Yıkılıyor; Perde Arkası Kapkaranlık Çıktı… mask
Survivor Yarışmasından Evine Dönen İsim İfşa Oldu! Ayşe mi, Nagihan mı? Dominik Adası Yıkılıyor; Perde Arkası Kapkaranlık Çıktı…
Survivor 2022 All Star Final Ne Zaman? Survivor 2022 Finali Nerede Olacak? Survivor 2022 All Star Ne Zaman Belli Oluyor, Ne Zaman Bitecek? mask
Survivor 2022 All Star Final Ne Zaman? Survivor 2022 Finali Nerede Olacak? Survivor 2022 All Star Ne Zaman Belli Oluyor, Ne Zaman Bitecek?
Survivor Sude Burcu’nun Bikinili Paylaşımı Alev Alev Yaktı! “Yenge Kendine Gel Yenge!” Mert Öcal’ın Müstakbel Eşi Yaktı Yıktı! mask
Survivor Sude Burcu’nun Bikinili Paylaşımı Alev Alev Yaktı! “Yenge Kendine Gel Yenge!” Mert Öcal’ın Müstakbel Eşi Yaktı Yıktı!
Survivor Ayşe, Ekstra – Panorama Masalarını Alev Alev Yaktı! Şampiyona Kafa Tutunca Acun Bile Çılgına Döndü! “Eleyin Şunu!” mask
Survivor Ayşe, Ekstra – Panorama Masalarını Alev Alev Yaktı! Şampiyona Kafa Tutunca Acun Bile Çılgına Döndü! “Eleyin Şunu!”
Survivor All Star Yarışmasında İkinci Dokunulmazlık ve Eleme Adayı İfşa Edildi! Acun Ilıcalı Yapımcının Başını Bekliyordu Ama Engel Olamadı! Batuhan, Nagihan... mask
Survivor All Star Yarışmasında İkinci Dokunulmazlık ve Eleme Adayı İfşa Edildi! Acun Ilıcalı Yapımcının Başını Bekliyordu Ama Engel Olamadı! Batuhan, Nagihan...
Survivor Nisa’nın All Star Hayatı Bitti! Sonu Eski Sevgilisi Barış’tan Daha Beter Oldu! Diskalifiye Kararı Çıktı; Evine Dönüyor… mask
Survivor Nisa’nın All Star Hayatı Bitti! Sonu Eski Sevgilisi Barış’tan Daha Beter Oldu! Diskalifiye Kararı Çıktı; Evine Dönüyor…
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
İbrahim Tatlıses’e Hayatının En Büyük Darbesi Geldi! “Evleneceğim Kadın” Diyordu; Davalık Olmalarına Ramak Kaldı! Neler Oluyor? mask
İbrahim Tatlıses’e Hayatının En Büyük Darbesi Geldi! “Evleneceğim Kadın” Diyordu; Davalık Olmalarına Ramak Kaldı! Neler Oluyor?
Seda Sayan’dan Biricik Aşkına Skandal Hediye! Saç Ektirme Falan Hikaye; Asıl Parayı Ona Basmış! Öyle Bir Şey Aldı Ki… mask
Seda Sayan’dan Biricik Aşkına Skandal Hediye! Saç Ektirme Falan Hikaye; Asıl Parayı Ona Basmış! Öyle Bir Şey Aldı Ki…
Pınar Deniz’in Tek Gecede Duymadığı Laf Kalmadı! Artık Ne Yargı’sı Umurunda, Ne Aşk101’i… Elini Ayağını Çekmesi An Meselesi! mask
Pınar Deniz’in Tek Gecede Duymadığı Laf Kalmadı! Artık Ne Yargı’sı Umurunda, Ne Aşk101’i… Elini Ayağını Çekmesi An Meselesi!
Survivor Şampiyonu Resmen Belli Oldu! Ne Nagihan, Ne Nisa, Ne Batuhan… Sosyal Medya Bir Tek O İsimle İnliyor! Neler Oluyor? mask
Survivor Şampiyonu Resmen Belli Oldu! Ne Nagihan, Ne Nisa, Ne Batuhan… Sosyal Medya Bir Tek O İsimle İnliyor! Neler Oluyor?
Masterchef Danilo Zanna Evleniyor! Apar Topar Boşanmıştı; Nikah Şahitleri, Düğün Tarihi, Buzdolabı Magnetleri Bile Belli Oldu… mask
Masterchef Danilo Zanna Evleniyor! Apar Topar Boşanmıştı; Nikah Şahitleri, Düğün Tarihi, Buzdolabı Magnetleri Bile Belli Oldu…
Demet Özdemir’den Bomba Düğün Açıklaması! Oğuzhan Koç Kararını Vermiş; Ortalık Çok Fena! “Yok Artık!” mask
Demet Özdemir’den Bomba Düğün Açıklaması! Oğuzhan Koç Kararını Vermiş; Ortalık Çok Fena! “Yok Artık!”
Demet Özdemir ve Hande Erçel Birbirine Girdi! Kriz Üzerine Kriz Yaşadılar; Restler Çekildi! Düğün Arifesinde Başından Aşağı Kaynar Sular… mask
Demet Özdemir ve Hande Erçel Birbirine Girdi! Kriz Üzerine Kriz Yaşadılar; Restler Çekildi! Düğün Arifesinde Başından Aşağı Kaynar Sular…
Survivor Nisa’dan Yürekleri Yakıp Yıkan Açıklama! Yarışma Hayatı Bitti; Ya Elenecek Ya Diskalifiye Edilecek! Öyle Şeyler Dedi Ki… mask
Survivor Nisa’dan Yürekleri Yakıp Yıkan Açıklama! Yarışma Hayatı Bitti; Ya Elenecek Ya Diskalifiye Edilecek! Öyle Şeyler Dedi Ki…
Baba Dizisinin Büşra’sı Üzerine Yapışan Kıyafetiyle Fizik Şov Yaptı! Kusursuz Bedenini Kanıtladı… “İlhan Görmesin!” mask
Baba Dizisinin Büşra’sı Üzerine Yapışan Kıyafetiyle Fizik Şov Yaptı! Kusursuz Bedenini Kanıtladı… “İlhan Görmesin!”
Müge Anlı’nın Can Dostu Zahide Yetiş’in Eşini Duyan Şok Oluyor! Meğer Yıllardır O İsimle Evliymiş… “Yok Artık!” mask
Müge Anlı’nın Can Dostu Zahide Yetiş’in Eşini Duyan Şok Oluyor! Meğer Yıllardır O İsimle Evliymiş… “Yok Artık!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor Ayşe Linç Üzerine Linç Yiyor! Saçı Başı Yolunacak; Haberi Yok… Öyle Bir An Yaşandı Ki, Murat Ceylan’ın Bile… mask
Survivor Ayşe Linç Üzerine Linç Yiyor! Saçı Başı Yolunacak; Haberi Yok… Öyle Bir An Yaşandı Ki, Murat Ceylan’ın Bile…
Seda Sayan’dan Biricik Aşkına Skandal Hediye! Saç Ektirme Falan Hikaye; Asıl Parayı Ona Basmış! Öyle Bir Şey Aldı Ki… mask
Seda Sayan’dan Biricik Aşkına Skandal Hediye! Saç Ektirme Falan Hikaye; Asıl Parayı Ona Basmış! Öyle Bir Şey Aldı Ki…
İbrahim Tatlıses’e Hayatının En Büyük Darbesi Geldi! “Evleneceğim Kadın” Diyordu; Davalık Olmalarına Ramak Kaldı! Neler Oluyor? mask
İbrahim Tatlıses’e Hayatının En Büyük Darbesi Geldi! “Evleneceğim Kadın” Diyordu; Davalık Olmalarına Ramak Kaldı! Neler Oluyor?
Masterchef Danilo Zanna Evleniyor! Apar Topar Boşanmıştı; Nikah Şahitleri, Düğün Tarihi, Buzdolabı Magnetleri Bile Belli Oldu… mask
Masterchef Danilo Zanna Evleniyor! Apar Topar Boşanmıştı; Nikah Şahitleri, Düğün Tarihi, Buzdolabı Magnetleri Bile Belli Oldu…
Survivor Şampiyonu Resmen Belli Oldu! Ne Nagihan, Ne Nisa, Ne Batuhan… Sosyal Medya Bir Tek O İsimle İnliyor! Neler Oluyor? mask
Survivor Şampiyonu Resmen Belli Oldu! Ne Nagihan, Ne Nisa, Ne Batuhan… Sosyal Medya Bir Tek O İsimle İnliyor! Neler Oluyor?
Pınar Deniz’in Tek Gecede Duymadığı Laf Kalmadı! Artık Ne Yargı’sı Umurunda, Ne Aşk101’i… Elini Ayağını Çekmesi An Meselesi! mask
Pınar Deniz’in Tek Gecede Duymadığı Laf Kalmadı! Artık Ne Yargı’sı Umurunda, Ne Aşk101’i… Elini Ayağını Çekmesi An Meselesi!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL