ASKİ Ankara Su Kesintileri: 25 Haziran 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Planlı şekilde Ankara'da su kesintileri yapılabilmektedir. Peki, 25 Haziran 2022 Ankara su kesinti bölgeleri nerelerdir? Ankara'da su ne zaman gelecek? İşte ayrıntılar...
Ankara 25 Haziran 2022 Cumartesi Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.
Hafta sonunda Ankara’nın bazı ilçeleri su kesintileri etkisi altında kalmaya devam ediyor. O ilçeler ise, ASKİ tarafından başkentliler için kamuoyuna duyurulmuş bulunuyor. Peki, ASKİ 25 Haziran Ankara’nın hangi mahallelerinde, nerelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 25 Haziran Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…
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25 Haz 2022 - 09:06 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.