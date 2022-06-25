ASKİ Ankara Su Kesintileri: 25 Haziran 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankara 25 Haziran 2022 Cumartesi Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Hafta sonunda Ankara’nın bazı ilçeleri su kesintileri etkisi altında kalmaya devam ediyor. O ilçeler ise, ASKİ tarafından başkentliler için kamuoyuna duyurulmuş bulunuyor. Peki, ASKİ 25 Haziran Ankara’nın hangi mahallelerinde, nerelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 25 Haziran Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...