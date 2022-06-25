25 Haziran 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Ankara'da planlı elektrik kesintileri devam ediyor. Peki, 25 Haziran 2022 Ankara elektrik kesinti bölgeleri nerelerdir? Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte merak edilenler...
Ankara 25 Haziran 2022 Cumartesi Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.
Hafta sonunda gerçekleştirilen elektrik altyapısı çalışmalarının ortaya çıkaracağı elektrik kesintilerinin etkili olacağı bölgeler öğrenilmiş bulunuyor. Peki, 25 Haziran Ankara’nın hangi ilçelerinde, nerelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 25 Haziran Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…
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25 Haz 2022 - 09:13 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.