25 Haziran 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 25 Haziran 2022 Cumartesi Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Hafta sonunda gerçekleştirilen elektrik altyapısı çalışmalarının ortaya çıkaracağı elektrik kesintilerinin etkili olacağı bölgeler öğrenilmiş bulunuyor. Peki, 25 Haziran Ankara’nın hangi ilçelerinde, nerelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 25 Haziran Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…

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