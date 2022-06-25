- 25 Haz 2022 - 09:13 G: 25 Haz 2022 - 09:18

25 Haziran 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara'da planlı elektrik kesintileri devam ediyor. Peki, 25 Haziran 2022 Ankara elektrik kesinti bölgeleri nerelerdir? Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte merak edilenler...

Ankara 25 Haziran 2022 Cumartesi Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Hafta sonunda gerçekleştirilen elektrik altyapısı çalışmalarının ortaya çıkaracağı elektrik kesintilerinin etkili olacağı bölgeler öğrenilmiş bulunuyor. Peki, 25 Haziran Ankara’nın hangi ilçelerinde, nerelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 25 Haziran Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…

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25 Haz 2022 - 09:13 - Yaşam

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