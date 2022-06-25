Survivor Nagihan’ın Ellerinden Acun Ilıcalı Tuttu! “Benim Şampiyonum Sendin” Dedi; Teklifini Sundu! Artık Paraya Para Demeyecek…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Nagihan Karadere, milyonları şok içerisinde bıraktı. Dün akşam hayallerine veda eden isim Nagihan Karadere olunca; Acun Ilıcalı şok teklifini resmen sundu! “Benim şampiyonum sensin” dediği konuşulan Acun Ilıcalı, Nagihan Karadere’yi zengin etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen yarışmada son eleme adayları da belli olmuştu. Nagihan Karadere’nin rakipleri arasından çıkamayarak; elenen isim olması herkesi alt üst etmişti. Karadere’nin vedasından hemen sonra Acun Ilıcalı iddialara göre harekete geçti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.