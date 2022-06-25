Survivor Nagihan’ın Ellerinden Acun Ilıcalı Tuttu! “Benim Şampiyonum Sendin” Dedi; Teklifini Sundu! Artık Paraya Para Demeyecek…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen yarışmada son eleme adayları da belli olmuştu. Nagihan Karadere’nin rakipleri arasından çıkamayarak; elenen isim olması herkesi alt üst etmişti. Karadere’nin vedasından hemen sonra Acun Ilıcalı iddialara göre harekete geçti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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