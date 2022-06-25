- 25 Haz 2022 - 09:55 G: 25 Haz 2022 - 10:06

İçimizdeki Ateş Dizisi Hangi Gün, Saat Kaçta Başlıyor? İçimizdeki Ateş Konusu Ne? İçimizdeki Ateş Oyuncuları Kim?

Merak ile takip edilmeye başlanan İçimizdeki Ateş dizisinin oyuncu kadrosu ise, özlenen isimleri bir arada buluşturdu. Peki, İçimizdeki Ateş dizisi hangi gün, saat kaçta başlıyor? İçimizdeki Ateş konusu ne? İşte, merak edilenler...

ATV ekranlarının yeni yaz yapımı olan İçimizdeki Ateş dizisi, geçtiğimiz gün start aldı. Farklı konusu ve gençlik türündeki hikayesiyle ekranlara iddialı bir giriş yapan İçimizdeki Ateş dizisi, televizyon izleyicisi için pek çok soruyu da beraberinde getirdi. Merak ile takip edilmeye başlanan İçimizdeki Ateş dizisinin oyuncu kadrosu ise, özlenen isimleri bir arada buluşturdu. Peki, İçimizdeki Ateş dizisi hangi gün, saat kaçta başlıyor? İçimizdeki Ateş konusu ne? İçimizdeki Ateş oyuncuları kim? İşte, detaylar…

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25 Haz 2022 - 09:55 - Dizi Haberleri

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