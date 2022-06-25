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25 Haz 2022 - 22:32

Hadise Göğüs Dekolteli Kırmızı Elbisesiyle Sosyal Medyayı Çalkaladı! Dinçerler “İstemiyorum! Giyme” Dedikçe… Üzerine Yapışan Kıyafetiyle Nefes Kesti!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise’den kırmızılar içerisinde yürek hoplatan pozlar arka arkaya geldi. Mehmet Dinçerler’in dekolteli kıyafet giymesini yasakladığı ve “Böyle giyinmeni istemiyorum” dediği bilinirken; Hadise’nin yapmış olduğu pozlarsa şok içerisinde bıraktı! Üzerine yapışan bir kıyafet giyen Hadise gündemi salladı geçti! İşte merak edilen tüm detaylar…