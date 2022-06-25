Hadise Göğüs Dekolteli Kırmızı Elbisesiyle Sosyal Medyayı Çalkaladı! Dinçerler “İstemiyorum! Giyme” Dedikçe… Üzerine Yapışan Kıyafetiyle Nefes Kesti!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise’den kırmızılar içerisinde yürek hoplatan pozlar arka arkaya geldi. Mehmet Dinçerler’in dekolteli kıyafet giymesini yasakladığı ve “Böyle giyinmeni istemiyorum” dediği bilinirken; Hadise’nin yapmış olduğu pozlarsa şok içerisinde bıraktı! Üzerine yapışan bir kıyafet giyen Hadise gündemi salladı geçti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız evlenen Hadise, sevenlerini şok etmişti. Nişan ve düğün törenlerine gelen konuklarına uyarıda bulunan çift, görsellerinin basına sızmasına engel olmuştu. Hadise, isteme töreninde çekilen görselleri ise hayranlarıyla konserinden paylaşmıştı. Sevgilisi Mehmet Dinçerler’den sonra bambaşka birisi olan Hadise, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımla nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.