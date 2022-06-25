- 25 Haz 2022 - 10:02 G: 25 Haz 2022 - 10:15

Hadise’den Kırmızılar İçerisinde Yürek Hoplatan Pozlar! Dinçerler “İstemiyorum! Giyme” Dedikçe… Üzerine Yapışan Kıyafetiyle Nefes Kesti!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise’den kırmızılar içerisinde yürek hoplatan pozlar arka arkaya geldi. Mehmet Dinçerler’in dekolteli kıyafet giymesini yasakladığı ve “Böyle giyinmeni istemiyorum” dediği bilinirken; Hadise’nin yapmış olduğu pozlarsa şok içerisinde bıraktı! Üzerine yapışan bir kıyafet giyen Hadise gündemi salladı geçti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız evlenen Hadise, sevenlerini şok etmişti. Nişan ve düğün törenlerine gelen konuklarına uyarıda bulunan çift, görsellerinin basına sızmasına engel olmuştu. Hadise, isteme töreninde çekilen görselleri ise hayranlarıyla konserinden paylaşmıştı. Sevgilisi Mehmet Dinçerler’den sonra bambaşka birisi olan Hadise, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımla nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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25 Haz 2022 - 10:02 Ankara- Yaşam

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