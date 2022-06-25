Ekranların yeni gözdesi haline gelmiş olan İçimizdeki Ateş dizisi, ATV ekranları aracılığıyla seyirci karşısına çıkmaya başlamış bulunuyor. Merak ile takip edilmeye başlanmış olan İçimizdeki Ateş dizisinin konusu ve oyuncuları televizyon seyircisini bir hayli meraklandırmış bulunuyor. Özellikle hikayesinin uyarlama olup olmadığıyla merak uyandıran İçimizdeki Ateş dizisi, ekranlara başladığı günden bu yana kafalardaki soru işaretlerine de tek tek cevap vermeye başlıyor. Peki, İçimizdeki Ateş dizisi uyarlama mı, konusu nedir? İçimizdeki Ateş Sakladım dizisi nerede çekiliyor, oyuncuları kimlerdir? İşte, detaylar…

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