Masterchef Jürisi Danilo Zanna’nın Sevgilisi Eda Alkaya Bakın Kaç Yaşında! Yaşını Görenler İnanamadı! Danilo Zanna ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer Üniversite Öğrenci...

TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı olan MasterChef Türkiye yarışması, yeni sezon öncesi hazırlıklarına başladı. MasterChef Türkiye yarışmasının sempatik jüri üyesi olan İtalyan Şef Danilo Zanna, programda yer alacağını bir kez duyurdu. Şimdilerde yaptığı yemeklerden çok, özel hayatı ile gündem olan Danilo Zanna’nın yeni sevgilisi Eda Alkaya ise, bakın kim çıktı! Peki, Masterchef jürisi Danilo Zanna’nın sevgilisi Eda Alkaya kaç yaşında? Eda Alkaya kimdir, aslen nereli? Eda Alkaya mesleği ne, ünlü mü? İşte, detaylar…

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