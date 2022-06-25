Masterchef Jürisi Danilo Zanna’nın Sevgilisi Eda Alkaya Bakın Kaç Yaşında! Yaşını Görenler İnanamadı! Danilo Zanna ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer Üniversite Öğrenci...
Şimdilerde yaptığı yemeklerden çok, özel hayatı ile gündem olan Danilo Zanna’nın yeni sevgilisi Eda Alkaya ise, bakın kim çıktı! Peki, Masterchef jürisi Danilo Zanna’nın sevgilisi Eda Alkaya kaç yaşında? Eda Alkaya kimdir, aslen nereli? İşte, merak edilenler...
TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı olan MasterChef Türkiye yarışması, yeni sezon öncesi hazırlıklarına başladı. MasterChef Türkiye yarışmasının sempatik jüri üyesi olan İtalyan Şef Danilo Zanna, programda yer alacağını bir kez duyurdu. Şimdilerde yaptığı yemeklerden çok, özel hayatı ile gündem olan Danilo Zanna’nın yeni sevgilisi Eda Alkaya ise, bakın kim çıktı! Peki, Masterchef jürisi Danilo Zanna’nın sevgilisi Eda Alkaya kaç yaşında? Eda Alkaya kimdir, aslen nereli? Eda Alkaya mesleği ne, ünlü mü? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
25 Haz 2022 - 10:26 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.