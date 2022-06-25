Masterchef Mehmet Yalçınkaya'nın Restaurant Var Mı? Mehmet Yalçınkaya Restaurant Nerede? Mehmet Yalçınkaya Restaurant'ının İsmi Nedir?
MasterChef hayranları, Mehmet Yalçınkaya’nın bu süre içerisinde bir restoran açıp açmadığını merak etmeye başladı. Peki, Masterchef Mehmet Yalçınkaya'nın restaurant var mı? Mehmet Yalçınkaya restaurant nerede? İşte, ayrıntılar...
TV8 ekranlarındaki yerini almaya hazırlanan MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının jüri üyeleri bir kez daha Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu oldu. Yeni sezonda MasterChef Türkiye 2022 yarışmasıyla seyirci karşısına çıkacak olan Mehmet Yalçınkaya sezon arasındaysa, kendi işleriyle ilgilendi. MasterChef hayranları ise, Mehmet Yalçınkaya’nın bu süre içerisinde bir restoran açıp açmadığını merak etmeye başladı. Peki, Masterchef Mehmet Yalçınkaya'nın restaurant var mı? Mehmet Yalçınkaya restaurant nerede? Mehmet Yalçınkaya Restaurant'ının ismi nedir? İşte, detaylar…
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25 Haz 2022 - 10:34 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.