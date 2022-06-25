Masterchef Mehmet Yalçınkaya'nın Restaurant Var Mı? Mehmet Yalçınkaya Restaurant Nerede? Mehmet Yalçınkaya Restaurant'ının İsmi Nedir?

TV8 ekranlarındaki yerini almaya hazırlanan MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının jüri üyeleri bir kez daha Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu oldu. Yeni sezonda MasterChef Türkiye 2022 yarışmasıyla seyirci karşısına çıkacak olan Mehmet Yalçınkaya sezon arasındaysa, kendi işleriyle ilgilendi. MasterChef hayranları ise, Mehmet Yalçınkaya’nın bu süre içerisinde bir restoran açıp açmadığını merak etmeye başladı. Peki, Masterchef Mehmet Yalçınkaya'nın restaurant var mı? Mehmet Yalçınkaya restaurant nerede? Mehmet Yalçınkaya Restaurant'ının ismi nedir? İşte, detaylar…

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