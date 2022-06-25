Masterchef Jürisi Somer Şef Eskişehir'li Mi? Somer Sivrioğlu Aslen Nerelidir? İşte Somer Şefin Doğduğu Büyüdüğü O Memleket...
Yaptığı itiraf ile herkesi şaşkına çeviren Somer Sivrioğlu’nun özel yaşamı bir hayli merak edilmeye başlandı. Yıllarca Avustralya’da yaşamış olan dünyaca ünlü Şef Somer Sivrioğlu ile ilgili en çok merak edilen ise, nereli olduğu oldu. Peki, Masterchef jürisi Somer Şef Eskişehir'li mi? İşte, merak edilenler...
MasterChef Türkiye 2022 yarışmasıyla ekranlara geri dönmeye hazırlanan Somer Sivrioğlu, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği cinsellik itirafı ile şu aralar en çok konuşulan ünlüler arasındaki yerini aldı. Yaptığı itiraf ile herkesi şaşkına çeviren Somer Sivrioğlu’nun özel yaşamı bir hayli merak edilmeye başlandı. Yıllarca Avustralya’da yaşamış olan dünyaca ünlü Şef Somer Sivrioğlu ile ilgili en çok merak edilen ise, nereli olduğu oldu. Peki, Masterchef jürisi Somer Şef Eskişehir'li mi? Somer Sivrioğlu aslen nerelidir? İşte Somer Şefin doğduğu büyüdüğü o memleket...
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25 Haz 2022 - 10:52 - Masterchef Türkiye 2022
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.