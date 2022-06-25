- 25 Haz 2022 - 10:52 G: 25 Haz 2022 - 10:56

Masterchef Jürisi Somer Şef Eskişehir'li Mi? Somer Sivrioğlu Aslen Nerelidir? İşte Somer Şefin Doğduğu Büyüdüğü O Memleket...

Yaptığı itiraf ile herkesi şaşkına çeviren Somer Sivrioğlu’nun özel yaşamı bir hayli merak edilmeye başlandı. Yıllarca Avustralya’da yaşamış olan dünyaca ünlü Şef Somer Sivrioğlu ile ilgili en çok merak edilen ise, nereli olduğu oldu. Peki, Masterchef jürisi Somer Şef Eskişehir'li mi? İşte, merak edilenler...

MasterChef Türkiye 2022 yarışmasıyla ekranlara geri dönmeye hazırlanan Somer Sivrioğlu, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği cinsellik itirafı ile şu aralar en çok konuşulan ünlüler arasındaki yerini aldı. Yaptığı itiraf ile herkesi şaşkına çeviren Somer Sivrioğlu’nun özel yaşamı bir hayli merak edilmeye başlandı. Yıllarca Avustralya’da yaşamış olan dünyaca ünlü Şef Somer Sivrioğlu ile ilgili en çok merak edilen ise, nereli olduğu oldu. Peki, Masterchef jürisi Somer Şef Eskişehir'li mi? Somer Sivrioğlu aslen nerelidir? İşte Somer Şefin doğduğu büyüdüğü o memleket...

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25 Haz 2022 - 10:52 - Masterchef Türkiye 2022

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