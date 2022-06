Survivor Yarışmasının Final Tarihi İfşa Edildi! Acun Ilıcalı Değişim Yapınca; Ortalık Karıştı! Tarih Verildi…

Survivor All Star programı artık 7 aylık ekran macerasının sonuna çok yaklaştı. Programda geriye sadece 5 yarışmacı kaldı ve 1 ismin daha elenmesi ile birlikte Survivor All Star’da final haftası heyecanı yaşanacak. Geçtiğimiz haftalarda açıklamada bulunan Acun Ilıcalı, MasterChef Türkiye programının 2022 sezonuyla ekranlarda olacağını ve Temmuz ayında programın yayın hayatına başlayacağını açıklamıştı. Bu açıklamalar sonrası Survivor All Star’ın ne zaman final yapacağı merak konusu olurken, Acun Ilıcalı yarışmacılarla birlikte yaptığı Instagram canlı yayınında Survivor All Star’ın büyük final tarihini açıkladı.

