Survivor Yarışmasının Final Tarihi İfşa Edildi! Acun Ilıcalı Değişim Yapınca; Ortalık Karıştı! Tarih Verildi…
Acun Ilıcalı, geçtiğimiz dönemlerde yaptığı bir açıklamada, programın Temmuz ayında sona ereceğini, Survivor All Star’ın arından da MasterChef Türkiye’nin yeni sezonuyla TV 8 ekranlarında olacağını duyurmuştu. Bu açıklamaların ardından Acun Ilıcalı, programın geçtiğimiz gün ekranlara gelen konsey bölümünün ardından Instagram canlı yayınında Survivor All Star’ın büyük final tarihini açıkladı. İşte detaylar…
Survivor All Star programı artık 7 aylık ekran macerasının sonuna çok yaklaştı. Programda geriye sadece 5 yarışmacı kaldı ve 1 ismin daha elenmesi ile birlikte Survivor All Star’da final haftası heyecanı yaşanacak. Geçtiğimiz haftalarda açıklamada bulunan Acun Ilıcalı, MasterChef Türkiye programının 2022 sezonuyla ekranlarda olacağını ve Temmuz ayında programın yayın hayatına başlayacağını açıklamıştı. Bu açıklamalar sonrası Survivor All Star’ın ne zaman final yapacağı merak konusu olurken, Acun Ilıcalı yarışmacılarla birlikte yaptığı Instagram canlı yayınında Survivor All Star’ın büyük final tarihini açıkladı.
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…
25 Haz 2022 - 23:28 - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.