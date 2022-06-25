- 25 Haz 2022 - 12:47

Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Tansiyonları Yükseltti! Öyle Bir Mayo Giydi Ki, Kasığına Kadar Dekolte! Kan Ter İçerisinde Bıraktı…

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova, kısa bir süre önce final yaparak; televizyon dünyasından tasını tarağını toplamıştı. Dizide Züleyha karakterine hayat veren Hilal Altınbilek ise dizinin bitimiyle birlikte soluğu tatilde aldı! Tansiyonları yükselten bir mayo tercih eden güzel oyuncu; bir kez daha fiziğinin mükemmel oluşunu kanıtladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Bir Zamanlar Çukurova dizisini 5 sezon boyunca taşıyan Hilal Altınbilek, tüm başrol oyuncularını öldürerek evine göndermişti. Sancağı elinde tutan Hilal Altınbilek, alnının akıyla çıkmış olduğu Bir Zamanlar Çukurova projesinin ardından soluğu tatilde aldı! Siyah renk, kasık dekolteli bir mayo giyen başarılı oyuncu nefesleri kesti! İşte Hilal Altınbilek’ten gelen o paylaşımlar…

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25 Haz 2022 - 12:47 Ankara- Yaşam

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