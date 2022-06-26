Seversin Dizisinin Tolga’sı Burak Yörük'ün Sevgilisi Bakın Kim Çıktı! Sevgilisiyle Herkesi Şok Etti! Tuana Yılmaz Pozlarıyla Yürekleri Hoplattı!

Seversin dizisinde canlandırdığı “Tolga” karakteri ile şimdilerde ekranlarda boy gösteren Burak Yörük, 26 Mayıs 1995’te (27 yaşında) İstanbul’da dünyaya geldi. Anne tarafından Arnavut kökenli olan Burak Yörük, Beykent Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde eğitim gördü ve ünlü oyuncu henüz 9 yaşındayken oyunculuk kariyerine adım attı. 2002 yılında Sırlar Dünyası ile ilk küçük deneyimlerini yaşayan Yörük, daha sonra Biz Boşanıyoruz (2004) dizisinde canlandırdığı “Cancan” karakteri ile kariyerine ilk profesyonel adımı attı. Ünlü oyuncu, şimdilerde sevgilisinin cesur pozlarıyla gündeme geliyor.

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