Seversin Dizisinin Tolga’sı Burak Yörük'ün Sevgilisi Bakın Kim Çıktı! Sevgilisiyle Herkesi Şok Etti! Tuana Yılmaz Pozlarıyla Yürekleri Hoplattı!
Romantik komedi türünde ekranlara gelmeye başlayan Seversin dizisi, şu ana kadar 4 bölümü geride bıraktı. Başrollerinde İlayda Alişan ile Burak Yörük isimlerinin yer aldığı Seversin dizisi, yaz dönemine damgasını vuracak gibi görünüyor. Ancak dizinin erken dönemlerinde, başrol oyuncusu Burak Yörük çoktan damgasını vurmayı başardı. Burak Yörük’ün biricik aşkının pozları sosyal medya ve magazin gündemini salladı. İşte detaylar…
Seversin dizisinde canlandırdığı “Tolga” karakteri ile şimdilerde ekranlarda boy gösteren Burak Yörük, 26 Mayıs 1995’te (27 yaşında) İstanbul’da dünyaya geldi. Anne tarafından Arnavut kökenli olan Burak Yörük, Beykent Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde eğitim gördü ve ünlü oyuncu henüz 9 yaşındayken oyunculuk kariyerine adım attı. 2002 yılında Sırlar Dünyası ile ilk küçük deneyimlerini yaşayan Yörük, daha sonra Biz Boşanıyoruz (2004) dizisinde canlandırdığı “Cancan” karakteri ile kariyerine ilk profesyonel adımı attı. Ünlü oyuncu, şimdilerde sevgilisinin cesur pozlarıyla gündeme geliyor.
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26 Haz 2022 - 16:43 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.