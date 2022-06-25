Survivor Yarışması Linç Üzerine Linç Yiyor! “Tarihin En Leş Survivor Yarışması!” Acun Ilıcalı Tası Tarağı Topladı, Gidiyor…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor, linç üzerine linç yemeğe başladılar! Tarihin en kötü Survivor yarışması olduğunu dile getiren seyircilerden sonra Acun Ilıcalı, tası tarağı toplamaya başladı. Finale ramak kalan yarışmada yaşanan tek bir olay seyircinin artık çileden çıkmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında finale sayılı günler kaldı. İstanbul’da yapılacak olan finalde sadece 4 kişinin katılacağı bilinirken; Nagihan Karadere’nin elenmesiyle birlikte sadece 5 kişi kaldılar. Finali heyecanla beklenen Survivor yarışması; yayınlanan bölümden sonra sosyal medyayı ikiye böldü! Acun Ilıcalı’nın duymadığı laf kalmazken; artık yolun sonuna gelindiği görüldü!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.