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25 Haz 2022 - 22:38

Survivor'da Nagihan'ın Elenmesi Büyük Üzüntü Yarattı! Seyirciden Linç Üzerine Linç Yağıyor! “Survivor Yarışması!” Acun Ilıcalı Tası Tarağı Topladı, Gidiyor…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor, linç üzerine linç yemeğe başladılar! Tarihin en kötü Survivor yarışması olduğunu dile getiren seyircilerden sonra Acun Ilıcalı, tası tarağı toplamaya başladı. Finale ramak kalan yarışmada yaşanan tek bir olay seyircinin artık çileden çıkmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…