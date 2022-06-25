Alişan’ın Eşi Buse Varol Savaşı Açtı! Üç Gün Önce Defterinden Silmiş; Yüzü Görmek İstememişti… “Yok Artık!”
Ünlü türkücü Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş geçtiğimiz yıl Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Alişan da kardeşinin 2 kızına ve geride kalan eşi Merve Tektaş’a sahip çıkacağını söylemişti. Alişan’ın bu açıklamaları daha sonra eşi Buse Varol’u rahatsız etti ve Buse Varol ile eltisi Merve Tektaş’ın arası açılmaya başladı. Araları açılan eltiler tarafında yeni bir gelişme daha yaşandı. Bu gelişme sonrası sosyal medya adeta ayağa kalktı. İşte detaylar…
Ünlü türkücü Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş’ın vefatı üzerine, kardeşinin iki kızını çocuğu gibi gördüğünü belirten bir paylaşımda bulunmuştu. Acısını paylaşan Alişan “2 çocuğum, 2 yeğenim vardı. Artık 4 çocuğum var” sözlerini dile getirmişti. Öte yandan yengesi Merve Tektaş’a da sahip çıkacağını belirten açıklamalarda bulunan Alişan’ın bu açıklamaları hem kendi eşi Buse Varol ile arasının açılmasına hem de Buse Varol ile Merve Tektaş’ın arasının açılmasına neden olmuştu. Söz konusu dönemde yaşanan bu gelişmeler magazin ve sosyal medya gündemine bomba gibi düşmüştü.
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25 Haz 2022 - 12:09 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.