Alişan’ın Eşi Buse Varol Savaşı Açtı! Üç Gün Önce Defterinden Silmiş; Yüzünü Görmek İstememişti… “Yok Artık!”

Ünlü türkücü Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş’ın vefatı üzerine, kardeşinin iki kızını çocuğu gibi gördüğünü belirten bir paylaşımda bulunmuştu. Acısını paylaşan Alişan “2 çocuğum, 2 yeğenim vardı. Artık 4 çocuğum var” sözlerini dile getirmişti. Öte yandan yengesi Merve Tektaş’a da sahip çıkacağını belirten açıklamalarda bulunan Alişan’ın bu açıklamaları hem kendi eşi Buse Varol ile arasının açılmasına hem de Buse Varol ile Merve Tektaş’ın arasının açılmasına neden olmuştu. Söz konusu dönemde yaşanan bu gelişmeler magazin ve sosyal medya gündemine bomba gibi düşmüştü.

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