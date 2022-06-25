Zeynep Bastık İç Çamaşırıyla Poz Verdi, Sosyal Medya Sallandı! “Boşanma Sana Yaradı!” Kusursuz Fiziğiyle Nefesleri Kesti! “Yaktın Bizi!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Zeynep Bastık, iç çamaşırlı pozlarıyla ağızların açık kalmasına neden oldu. Kısa bir süre önce eşiyle yollarını ayıran Zeynep Bastık’ın iç çamaşırlı pozlarından hemen sonra birçok kişi ise “Boşama sana yaradı, yaktın bizi” yorumlarında bulundular! Boşanma arifesinde olan Zeynep Bastık, sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Şarkılarıyla ve sanatçı duruşuyla dillere dolanan Zeynep Bastık, sesiyle kulakların pasını siliyor. 29 yaşındaki başarılı şarkıcının her giydiği kıyafet, her dediği söz ayrı bir olay yaratırken; geçtiğimiz günlerde sevenlerine kötü haberi duyurmuştu. 11 aydır evli olduğu eşiyle yollarını ayırma kararı alan Zeynep Bastık, sosyal medya üzerinden ise bir paylaşım yaparak şok etmişti. Şimdiyse nefesleri kesen bir paylaşımda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.