- 25 Haz 2022 - 13:56 G: 25 Haz 2022 - 14:10

Zeynep Bastık’tan İç Çamaşırlı Pozlar! “Boşanma Sana Yaradı!” Kusursuz Fiziğiyle Nefesleri Kesti; Boşanma Arifesinde… “Yaktın Bizi!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Zeynep Bastık, iç çamaşırlı pozlarıyla ağızların açık kalmasına neden oldu. Kısa bir süre önce eşiyle yollarını ayıran Zeynep Bastık’ın iç çamaşırlı pozlarından hemen sonra birçok kişi ise “Boşama sana yaradı, yaktın bizi” yorumlarında bulundular! Boşanma arifesinde olan Zeynep Bastık, sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Şarkılarıyla ve sanatçı duruşuyla dillere dolanan Zeynep Bastık, sesiyle kulakların pasını siliyor. 29 yaşındaki başarılı şarkıcının her giydiği kıyafet, her dediği söz ayrı bir olay yaratırken; geçtiğimiz günlerde sevenlerine kötü haberi duyurmuştu. 11 aydır evli olduğu eşiyle yollarını ayırma kararı alan Zeynep Bastık, sosyal medya üzerinden ise bir paylaşım yaparak şok etmişti. Şimdiyse nefesleri kesen bir paylaşımda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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25 Haz 2022 - 13:56 Ankara- Yaşam

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