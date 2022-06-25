- 25 Haz 2022 - 14:14 G: 25 Haz 2022 - 14:15

Selin Şekerci Açıldı Saçıldı; Bikinisiyle Şov Yaptı! “Bu Ne Çekicilik!” Yorumlar Gırla Geliyor; Instagram’ı Alevler İçerisinde Bıraktı!

Son olarak Benden Ne Olur filminde başrolde canlandırdığı “Masal” karakteri ile izleyici karşısına çıkmış olan ünlü ve güzel oyuncu Selin Şekerci, bu kez de bikinili pozlarıyla ortalığı sallamayı başardı. Uzun yıllardır Türkiye’de yer aldığı dizi ve filmlerde ortaya koyduğu başarılı oyunculuk performansıyla, güzelliğiyle ve eğlenceli halleriyle adından söz ettirmeyi başaran Selin Şekerci, Benden Ne Olur filmindeki performansı ile tüm dikkatleri çekmişti. İşte detaylar...

Şimdilerde “Annesinin Kuzusu” isimli film için çalışmalarını sürdüren Selin Şekerci’nin bikinili pozlarını görenler mest oldu. Ünlü ve güzel oyuncu Selin Şekerci 1 Haziran 1989’da İzmir Karşıyaka’da dünyaya geldi. 33 yaşındaki güzel oyuncu Arap bir babanın ve Azerbaycan asıllı bir annenin kızı olarak dünyaya geldiği İzmir’de Devlet Tiyatrosu’nda birçok tiyatro oyununda sahne aldı. Ayrıca özel tiyatrolarda ve çocuk oyunlarında da rol alan Selin Şekerci’nin televizyon serüveni ise Kavak Yelleri dizisi ile başladı. Burada 3 bölüm “Feyza” karakterine hayat veren Şekerci, daha sonra reklam filmleri ve arkasından gelen dizi ve filmlerle oyunculuk kariyerinde yol almaya başladı.

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25 Haz 2022 - 14:14 - Magazin

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