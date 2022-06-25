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25 Haz 2022 - 14:14

Selin Şekerci Açıldı Saçıldı; Bikinisiyle Şov Yaptı! “Bu Ne Çekicilik!” Yorumlar Gırla Geliyor; Instagram’ı Alevler İçerisinde Bıraktı!

Son olarak Benden Ne Olur filminde başrolde canlandırdığı “Masal” karakteri ile izleyici karşısına çıkmış olan ünlü ve güzel oyuncu Selin Şekerci, bu kez de bikinili pozlarıyla ortalığı sallamayı başardı. Uzun yıllardır Türkiye’de yer aldığı dizi ve filmlerde ortaya koyduğu başarılı oyunculuk performansıyla, güzelliğiyle ve eğlenceli halleriyle adından söz ettirmeyi başaran Selin Şekerci, Benden Ne Olur filmindeki performansı ile tüm dikkatleri çekmişti. İşte detaylar...