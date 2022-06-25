Müge Anlı’nın Finali Ortaya Çıktı! Akıbeti Sonunda Belli Oldu; Sosyal Medya Karıştı! Evlilik Sonrasında Verdiği Karar…
ATV ekranlarında Ağustos 2008’den bu yana hafta içi her sabah izleyici karşısına çıkan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ekranlara veda ediyor… Sevilen program, başta faili meçhul cinayetler ve kayıp vakaları olmak üzere birçok durum ve olayı ele alıyor. Müge Anlı ve ekibi, ele alınan olaylarda sır perdelerini araladıkça ortaya çıkan gerçekler, milyonları da program için ekran başına kilitliyor. İşte detaylar...
14 sezondur aralıksız şekilde ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, bu kez de veda haberiyle gündeme geldi. Müge Anlı’nın geçtiğimiz günlerde evleneceğini açıklamasının ardından programın akıbeti de belli oldu. 48 yaşındaki ünlü sunucu, gazeteci, yapımcı ve televizyoncu Müge Anlı, 2006 – 2008 yılları arasında Kanal D ekranlarında Şenay Düdek ile birlikte magazin programında yorumculuk yaptı ve ardından 2008 yılında ATV ekranlarına Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla geçiş yaptı. Program ilk dönemlerinde milyonlar tarafından izlenmeye başladı ve büyük bir ilgi yakaladı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programı daha sonra her sezonda başarısını kanıtladı ve reytingleri parçalayarak yolunda devam etti. Sevilen program, bu kez de veda haberiyle gündeme geldi.
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25 Haz 2022 - 14:28 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.