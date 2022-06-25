- 25 Haz 2022 - 22:43 G: 25 Haz 2022 - 23:48

Kardeşlerim Dizisinde Acı Veren Ayrılık Kararı! Yapımcı, Yönetmen Hapı Yuttu; Son Dakika Kararı Herkesi Yıktı! Sezon Finalinde Yapılacak Şey Değildi…

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim’de ipler inceldiği yerden koptu! Onur Seyit Yaran’ın hayat verdiği Doruk karakteri hakkında çıkan kriz; yapımcı ve yönetmenin adeta hapı yutmasına neden oldu! Gelen son dakika kararı herkesi yıkarken; sosyal medya sallanmaya başladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Celil Nalçakan, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Ahu Yağtu ve Yiğit Koçak gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Kardeşlerim dizisi 2 sezondur ekranlarda fırtına gibi esiyor. Seyircisine farklı farklı duygular yaşatan Kardeşlerim dizisinin sezon finalinde; Asiye, Ömer ve Emel sonunda hak ettikleri hayata kavuşmuşlardı. Mutluluktan gözyaşlarına boğan bu sahnelerin ardından dizinin Doruk’u Onur Seyit Yaran’dan gelen talep herkesi çılgına çevirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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25 Haz 2022 - 22:43 Ankara- Yaşam

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