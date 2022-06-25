Kardeşlerim Dizisinde Acı Veren Ayrılık Kararı! Yapımcı, Yönetmen Hapı Yuttu; Son Dakika Kararı Herkesi Yıktı! Sezon Finalinde Yapılacak Şey Değildi…

Başrollerinde Celil Nalçakan, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Ahu Yağtu ve Yiğit Koçak gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Kardeşlerim dizisi 2 sezondur ekranlarda fırtına gibi esiyor. Seyircisine farklı farklı duygular yaşatan Kardeşlerim dizisinin sezon finalinde; Asiye, Ömer ve Emel sonunda hak ettikleri hayata kavuşmuşlardı. Mutluluktan gözyaşlarına boğan bu sahnelerin ardından dizinin Doruk’u Onur Seyit Yaran’dan gelen talep herkesi çılgına çevirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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