- 25 Haz 2022 - 22:53 G: 25 Haz 2022 - 23:47

49'luk Defne Samyeli Hem Göğüs Hem Bacak Dekoltesiyle Frikik Verdi! Beğeni Butonu Çöktü!! Görenler Alev Alev Yanmaya Başladı!

Türkiye’nin son dönemlerde adından en çok söz ettiren ünlü isimlerinden biri olan eski haber spikeri, oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Kızları Derin ve Deren Talu’nun iddialı paylaşımlarıyla da sık sık gündeme gelen Defne Samyeli, son dönemlerde özellikle de konser için çıktığı sahnelerde ortaya koyduğu şarkıcılık performansı ve sahnelerde giydiği kıyafetlerle adından söz ettiriyordu. İşte detaylar...

Her adımıyla gündemin tepesine oturmayı başaran Defne Samyeli, bu kez de frikik vererek gündeme geldi. Defne Samyeli’nin şortlu paylaşımı adeta olay oldu, fotoğrafı görenlerde ise yürekler hopladı!

Ünlü köşe yazarı, oyuncu, sunucu, şarkıcı ve eski haber spikeri Defne Samyeli, 17 Mart 1972’de İstanbul’da dünyaya geldi. İstanbullu amiral bir babanın ve otelcilik eğitimi almış, Adanalı Ramazanoğulları ailesinden bir annenin kızı olarak dünyaya gelen Defne Samyeli, 1991 yılında katıldığı güzellik yarışmasında üçüncü olarak adını duyurmaya başladı. 1999 yılından itibaren Kanal D ekranlarında spikerlik yapmaya başlayan, haberleri sunma tarzıyla farkını ortaya koyan Samyeli, 2000 yılında rahim ağzı kanserine yakalandı ve New York’ta geçirdiği ameliyat sonrası sağlığına kavuştu

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25 Haz 2022 - 22:53 - Magazin

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