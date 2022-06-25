- 25 Haz 2022 - 14:38 G: 25 Haz 2022 - 14:49

Hadise Gözyaşlarını Boğuldu! Mehmet Dinçerler “İstemiyorum” Deyince İpler İnceldiği Yerden Koptu!

Ünlü ve güzel şarkıcı Hadise, pandemi döneminde aşk yaşamaya başladığı ünlü oyuncu Kaan Yıldırım ile geçtiğimiz yıl yollarını ayırdıktan sonra geçtiğimiz yaz ünlü iş insanı Mehmet Dinçerler ile fırtınalı bir aşka yelken açmıştı. Aradığı aşkı ve mutluluğu Mehmet Dinçerler’de bulan Hadise, daha sonra verdikleri evlilik kararıyla sevdiklerini mutlu etmişti. İşte detaylar...

Geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde evlenen Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti bir süredir yurtdışı hayali kuruyordu. Ancak ünlü çiftin yurtdışı hayallerinin suya düştüğü ortaya çıktı. Çiftin yurtdışı isteğinin suya düşmesinin nedeninin ise Hadise’yi çileden çıkarttığı iddia edildi.

Ünlü pop şarkıcısı Hadise 22 Ekim 1985’te Belçika’da dünyaya geldi. Belçika’da Sivaslı bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen 36 yaşındaki Hadise Açıkgöz, 2005’te yayımlanan “Sweat” isimli albümünde yer alan “Stir Me Up” isimli şarkısıyla hem Belçika’da hem de Türkiye’de şöhreti yakaladı. Basının kendisiyle ilgilenmemesi üzerine kariyerini Türkiye’ye taşıyan Hadise, burada çok geniş kitlelere ulaştı ve 2008’de kendi ismini taşıyan albümüyle çok geniş kitlelere ulaştı. 2009 yılında Türkiye’yi Eurovision’da “Düm Tek Tek” isimli parçayla temsil eden Hadise, bu parçayla 4. oldu.

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25 Haz 2022 - 14:38 - Magazin

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