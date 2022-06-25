Survivor Yağmur Banda Pembe Bikinisiyle Şov Yaptı! Sere Serpe Yayılıp; Kan Ter İçerisinde Bıraktı! Vücut Şovu Görenlerin Nutku Tutuluyor…

Survivor yarışmasına ilk kez 18 yaşının altındayken katılan Yağmur Banda, seçimlerden geçmiş ama Survivor yarışmasına katılamamıştı. Bunun üzerine bir seneki sezona davet edilmişti. İki kez All Star döneminde yarışan Yağmur Banda, her iki sezonda da 83. bölümde elenmişti. Yarışmadan sonra çöken vücudunu yeniden kazanan Yağmur Banda, güzelliğiyle nefes kesen bir paylaşımda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!