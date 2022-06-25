- 25 Haz 2022 - 15:12 G: 25 Haz 2022 - 15:20

Survivor’da Elenen Yağmur Banda Bikinisiyle Vücut Şov Yaptı! Sere Serpe Yayılıp; Kan Ter İçerisinde Bıraktı! Görenlerin Nutku Tutuluyor…

Tv8 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Survivor’dan elenen Yağmur Banda, akılları başlardan aldı götürdü. Bikinisiyle yürekleri hoplatan Banda, vücut şov yaptı! Tekne tatili yapan başarılı yarışmacı; sere serpe yayılıp kan ter içerisinde bıraktı! Görenlerin nutkunun tutulmasına neden olan bir fiziğe sahip olan Yağmur Banda, ortalığı kasıp kavurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Survivor yarışmasına ilk kez 18 yaşının altındayken katılan Yağmur Banda, seçimlerden geçmiş ama Survivor yarışmasına katılamamıştı. Bunun üzerine bir seneki sezona davet edilmişti. İki kez All Star döneminde yarışan Yağmur Banda, her iki sezonda da 83. bölümde elenmişti. Yarışmadan sonra çöken vücudunu yeniden kazanan Yağmur Banda, güzelliğiyle nefes kesen bir paylaşımda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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25 Haz 2022 - 15:12 Ankara- Yaşam

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