Survivor’da Elenen Yağmur Banda Bikinisiyle Vücut Şov Yaptı! Sere Serpe Yayılıp; Kan Ter İçerisinde Bıraktı! Görenlerin Nutku Tutuluyor…
Tv8 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Survivor’dan elenen Yağmur Banda, akılları başlardan aldı götürdü. Bikinisiyle yürekleri hoplatan Banda, vücut şov yaptı! Tekne tatili yapan başarılı yarışmacı; sere serpe yayılıp kan ter içerisinde bıraktı! Görenlerin nutkunun tutulmasına neden olan bir fiziğe sahip olan Yağmur Banda, ortalığı kasıp kavurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Survivor yarışmasına ilk kez 18 yaşının altındayken katılan Yağmur Banda, seçimlerden geçmiş ama Survivor yarışmasına katılamamıştı. Bunun üzerine bir seneki sezona davet edilmişti. İki kez All Star döneminde yarışan Yağmur Banda, her iki sezonda da 83. bölümde elenmişti. Yarışmadan sonra çöken vücudunu yeniden kazanan Yağmur Banda, güzelliğiyle nefes kesen bir paylaşımda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.