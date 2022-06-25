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25 Haz 2022 - 14:58

Asgari Ücret 6000 Lira Mı Olacak? Gelen Zam Oranı Sonunda Ortaya Çıktı; Cepler Rahatlayacak!

Bilindiği üzere asgari ücrete, Aralık 2021’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklaması ile %50,53 oranda zam gelmişti. Bu zammın ardından asgari ücret net 4 bin 253 TL ve brüt 5 bin 004 TL olmuştu. Asgari ücrete tarihi oranda zam gelmiş olmasına rağmen 2022’de hızla yükselen ve TÜİK verilerine göre Mayıs ayında yıllık %73,50 oranda artan enflasyon ile birlikte bu zam da erimişti. İşte detaylar...