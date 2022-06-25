Asgari Ücret 6000 Lira Mı Olacak? Gelen Zam Oranı Sonunda Ortaya Çıktı; Cepler Rahatlayacak!
Bilindiği üzere asgari ücrete, Aralık 2021’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklaması ile %50,53 oranda zam gelmişti. Bu zammın ardından asgari ücret net 4 bin 253 TL ve brüt 5 bin 004 TL olmuştu. Asgari ücrete tarihi oranda zam gelmiş olmasına rağmen 2022’de hızla yükselen ve TÜİK verilerine göre Mayıs ayında yıllık %73,50 oranda artan enflasyon ile birlikte bu zam da erimişti. İşte detaylar...
Oluşan ekonomik darboğazda vatandaşlar asgari ücrete yıl içinde ikinci zam talebinde bulunurken, Temmuz ayında yapılacak memur ve emekli maaş zammına asgari ücret zammının da dahil edileceği öğrenildi. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrette yapılacak düzenlemeye ilişkin gelecek haftayı işaret etti. Temmuz ayında, TÜİK’in Haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte memur ve emekli maaş zamları belli olacak. Öte yandan asgari ücrete de bu zamlarla birlikte düzenleme getirilmesi bekleniyor. Elde edilen bilgilere göre zam oranı yüzde 30, 35, 40 civarında olabilir. Gelen açıklamalarda asgari ücretin 6 bin TL’ye yükselebileceği bilgisi yer alıyor.
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25 Haz 2022 - 14:58 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.