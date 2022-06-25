- 25 Haz 2022 - 15:38 G: 25 Haz 2022 - 15:45

Dilan Çiçek Deniz Her Yerden Mayosuyla Paylaştı! Önce Yatak, Sonra Şezlongda… “Yakında Evleneceksin!” Görenler Yandı Tutuştu!

Şimdilerde yeni projesi ve evlilik hazırlıkları içerisinde olan Dilan Deniz Çiçek’ten gelen mayolu pozlar ise, akılları resmen baştan aldı! Peki, Dilan Deniz Çiçek ne paylaştı? Dilan Deniz Çiçek nasıl bir paylaşım gerçekleştirdi? İşte merak edilenler...

Ekranların sevilen isimlerinden biri olan Dilan Deniz Çiçek, bir süredir ekranlardan uzak kalmıştı. Şimdilerde yeni projesi ve evlilik hazırlıkları içerisinde olan Dilan Deniz Çiçek’ten gelen mayolu pozlar ise, akılları resmen baştan aldı! Peki, Dilan Deniz Çiçek ne paylaştı? Dilan Deniz Çiçek nasıl bir paylaşım gerçekleştirdi? Dilan Deniz Çiçek’in paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…

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25 Haz 2022 - 15:38 - Magazin

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