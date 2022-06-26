Dilan Çiçek Kızgın Kumsalda Mayolu Pozlarını Paylaştı! Önce Yatarak, Sonra Şezlongda… “Yakında Evleneceksin!” Görenler Yandı Tutuştu!
Şimdilerde yeni projesi ve evlilik hazırlıkları içerisinde olan Dilan Deniz Çiçek’ten gelen mayolu pozlar ise, akılları resmen baştan aldı! Peki, Dilan Deniz Çiçek ne paylaştı? Dilan Deniz Çiçek nasıl bir paylaşım gerçekleştirdi? İşte merak edilenler...
Ekranların sevilen isimlerinden biri olan Dilan Deniz Çiçek, bir süredir ekranlardan uzak kalmıştı. Şimdilerde yeni projesi ve evlilik hazırlıkları içerisinde olan Dilan Deniz Çiçek’ten gelen mayolu pozlar ise, akılları resmen baştan aldı! Peki, Dilan Deniz Çiçek ne paylaştı? Dilan Deniz Çiçek nasıl bir paylaşım gerçekleştirdi? Dilan Deniz Çiçek’in paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
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26 Haz 2022 - 16:43 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.