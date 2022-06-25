TikTok Fenomeni Elanur Durmak Nedir Bilmiyor! Süper Mini Tenis Eteğini Kaldırdı; Her Şeyini Ortaya Döktü! Erkek Takipçileri…

Çıkarmış olduğu şarkılarla bir anda patlayan Elanur, Tiktok ve Instagram gibi milyonlarca kitlenin bulunduğu mecralarda paylaşımlar yapıyor. Cesur tarzıyla ve farklı hareketleriyle dikkatleri üzerine çeken TikTok fenomeni Elanur, son paylaşımındaki videoyla kalça dekoltesini öyle bir gösterdi ki, akıllar başlardan uçtu gitti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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