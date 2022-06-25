TikTok Fenomeni Elanur Durmak Nedir Bilmiyor! Süper Mini Tenis Eteğini Kaldırdı; Her Şeyini Ortaya Döktü! Erkek Takipçileri…
TikTok’ta yapmış olduğu paylaşımlarla ününe ün katan Elanur, sosyal medyayı etkisi altına aldı. Çekici ve göz alıcı fiziğiyle durmak nedir bilmeyen Elanur, paylaşımında yapmış olduğu videoyla nefesleri kesti. Süper mini bir tenis eteği giydiği yetmezmiş gibi birde eteğini kaldıran Elanur, her şeyinin belli olmasına neden oldu! Erkek takipçilerinden binlerce yorum alan Elanur, magazin dünyasını salladıkça salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Çıkarmış olduğu şarkılarla bir anda patlayan Elanur, Tiktok ve Instagram gibi milyonlarca kitlenin bulunduğu mecralarda paylaşımlar yapıyor. Cesur tarzıyla ve farklı hareketleriyle dikkatleri üzerine çeken TikTok fenomeni Elanur, son paylaşımındaki videoyla kalça dekoltesini öyle bir gösterdi ki, akıllar başlardan uçtu gitti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.