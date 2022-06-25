Songül Karlı İncecik Bedeniyle Seda Sayan’a Resti Çekti! Sosyal Medyada Kasırgalar Oluşturdu! “Oğlun Ne Diyecek!”

Son zamanlarda yaptığı fotoğraf paylaşımları ile sosyal medya platformlarını adeta altüst eden Songül Karlı, şimdilerde yine iddialı pozlarına bir yenisini daha eklemesiyle gündem olmaya başladı. Paylaştığı o yeni fotoğrafında verdiği dekoltesi ile çok ses getiren Songül Karlı’nın yeni fotoğrafına takipçilerinden gelen yorumlar ise, bir hayli dikkat çekici bulundu. Peki, Songül Karlı ne paylaştı? Songül Karlı nasıl bir paylaşım yaptı? Songül Karlı’nın paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…

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