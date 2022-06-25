Songül Karlı İncecik Bedeniyle Seda Sayan’a Resti Çekti! Sosyal Medyada Kasırgalar Oluşturdu! “Oğlun Ne Diyecek!”
Paylaştığı yeni fotoğrafında verdiği dekoltesi ile çok ses getiren Songül Karlı’nın yeni fotoğrafına takipçilerinden gelen yorumlar ise, bir hayli dikkat çekici bulundu. Peki, Songül Karlı ne paylaştı? Songül Karlı nasıl bir paylaşım yaptı? İşte merak edilenler...
Son zamanlarda yaptığı fotoğraf paylaşımları ile sosyal medya platformlarını adeta altüst eden Songül Karlı, şimdilerde yine iddialı pozlarına bir yenisini daha eklemesiyle gündem olmaya başladı. Paylaştığı o yeni fotoğrafında verdiği dekoltesi ile çok ses getiren Songül Karlı’nın yeni fotoğrafına takipçilerinden gelen yorumlar ise, bir hayli dikkat çekici bulundu. Peki, Songül Karlı ne paylaştı? Songül Karlı nasıl bir paylaşım yaptı? Songül Karlı’nın paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
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25 Haz 2022 - 15:45 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.