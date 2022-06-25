A101 Market’ten Ayçiçek Yağı ve Kırmızı Ette Muhteşem Ötesi İndirim! Sadece Cumartesi Pazar Geçerli! Yok Parasına Satılıyor!

İndirimleri ile vatandaşlara bütçe dostu bir alışveriş sunan A101 marketleri, bu haftaki indirim kataloğunu da yayınladı. A101 marketlerinin bu haftaki indirim kataloğunda çaydan ayçiçek yağına kadar pek çok ürün uygun fiyattan yerini aldı. Peki, A101 marketleri bu haftaki indirimleri neler? A101 marketleri 5 litre ayçiçek yağı ne kadar, kaç TL? A101 marketleri 1 kilogram kırmızı et, kuşbaşı, kıyma ne kadar? İşte A101 marketleri 25 Haziran 2022 aktüel ürünler kataloğu…

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