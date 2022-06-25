- 25 Haz 2022 - 16:05 G: 25 Haz 2022 - 16:08

Masterchef Yarışmasında Bomba Değişim! Acun Sağ Gösterip; Sol Vurdu! Jüri Değişim Şoku Dengeleri Değiştirdi!

Jüri üyeliği noktasındaki tartışmalar devam ederken; koltuğu oturacak isimler yapım ekibi tarafından duyuruldu! Peki, MasterChef Türkiye 2022 jüri üyesi kimler? MasterChef Türkiye 2022 yarışması jüri üyeleri belli oldu mu? İşte, ayrıntılar...

Türkiye’nin en çok ses getiren yarışma programı olan MasterChef Türkiye 2022 yarışması yeni sezonu öncesinde tartışmaları da beraberinde getirdi. Jüri üyeliği noktasındaki tartışmalar devam ederken; koltuğu oturacak isimler yapım ekibi tarafından duyuruldu! Peki, MasterChef Türkiye 2022 jüri üyesi kimler? MasterChef Türkiye 2022 yarışması jüri üyeleri belli oldu mu? MasterChef Türkiye 2022 yarışmasından Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya ayrıldı mı? İşte, detaylar…

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25 Haz 2022 - 16:05 - Masterchef Türkiye 2022

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