Seda Sayan Küplere Binecek! Öyle Bir Kavga Çıkacak Ki, Yer Gök Sallanacak! "O Kimi İsterse Onunla Oynuyor!"

Ünlüler dünyasının en uzun birliktelikleri arasındaki yerlerini 22 yıllık ilişkileri ile alan Safiye Soyman ve Faik Öztürk çifti, geçtiğimiz akşam katıldıkları etkinlikte Seda Sayan’ın yedinci kez nikah masasına oturmasıyla ilgili ilk kez konuştu. Faik Öztürk’e sorulan bir soru sonrası gelen Seda Sayan yanıtı ise, herkesi adeta şoke etti! Peki, Faik Öztürk Seda Sayan için ne dedi? Seda Sayan’ın evlenmesini Faik Öztürk nasıl değerlendirdi? Seda Sayan, Faik Öztürk’ün sözlerine ne cevap verdi? İşte, detaylar…

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