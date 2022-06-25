Seda Sayan Küplere Binecek! Öyle Bir Kavga Çıkacak Ki, Yer Gök Sallanacak! "O Kimi İsterse Onunla Oynuyor!"
Faik Öztürk’e sorulan bir soru sonrası gelen Seda Sayan yanıtı ise, herkesi adeta şoke etti! Peki, Faik Öztürk Seda Sayan için ne dedi? Seda Sayan’ın evlenmesini Faik Öztürk nasıl değerlendirdi? İşte, ayrıntılar...
Ünlüler dünyasının en uzun birliktelikleri arasındaki yerlerini 22 yıllık ilişkileri ile alan Safiye Soyman ve Faik Öztürk çifti, geçtiğimiz akşam katıldıkları etkinlikte Seda Sayan’ın yedinci kez nikah masasına oturmasıyla ilgili ilk kez konuştu. Faik Öztürk’e sorulan bir soru sonrası gelen Seda Sayan yanıtı ise, herkesi adeta şoke etti! Peki, Faik Öztürk Seda Sayan için ne dedi? Seda Sayan’ın evlenmesini Faik Öztürk nasıl değerlendirdi? Seda Sayan, Faik Öztürk’ün sözlerine ne cevap verdi? İşte, detaylar…
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25 Haz 2022 - 16:08 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.