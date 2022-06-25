- 25 Haz 2022 - 16:08 G: 25 Haz 2022 - 16:14

Seda Sayan Küplere Binecek! Öyle Bir Kavga Çıkacak Ki, Yer Gök Sallanacak! "O Kimi İsterse Onunla Oynuyor!"

Faik Öztürk’e sorulan bir soru sonrası gelen Seda Sayan yanıtı ise, herkesi adeta şoke etti! Peki, Faik Öztürk Seda Sayan için ne dedi? Seda Sayan’ın evlenmesini Faik Öztürk nasıl değerlendirdi? İşte, ayrıntılar...

Ünlüler dünyasının en uzun birliktelikleri arasındaki yerlerini 22 yıllık ilişkileri ile alan Safiye Soyman ve Faik Öztürk çifti, geçtiğimiz akşam katıldıkları etkinlikte Seda Sayan’ın yedinci kez nikah masasına oturmasıyla ilgili ilk kez konuştu. Faik Öztürk’e sorulan bir soru sonrası gelen Seda Sayan yanıtı ise, herkesi adeta şoke etti! Peki, Faik Öztürk Seda Sayan için ne dedi? Seda Sayan’ın evlenmesini Faik Öztürk nasıl değerlendirdi? Seda Sayan, Faik Öztürk’ün sözlerine ne cevap verdi? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

25 Haz 2022 - 16:08 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Songül Karlı İncecik Bedeniyle Seda Sayan’a Resti Çekti! Sosyal Medyada Kasırgalar Oluşturdu! “Oğlun Ne Diyecek!” mask
Songül Karlı İncecik Bedeniyle Seda Sayan’a Resti Çekti! Sosyal Medyada Kasırgalar Oluşturdu! “Oğlun Ne Diyecek!”
Dilan Çiçek Deniz Her Yerden Mayosuyla Paylaştı! Önce Yatak, Sonra Şezlongda… “Yakında Evleneceksin!” Görenler Yandı Tutuştu! mask
Dilan Çiçek Deniz Her Yerden Mayosuyla Paylaştı! Önce Yatak, Sonra Şezlongda… “Yakında Evleneceksin!” Görenler Yandı Tutuştu!
TikTok Fenomeni Elanur Durmak Nedir Bilmiyor! Süper Mini Tenis Eteğini Kaldırdı; Her Şeyini Ortaya Döktü! Erkek Takipçileri… mask
TikTok Fenomeni Elanur Durmak Nedir Bilmiyor! Süper Mini Tenis Eteğini Kaldırdı; Her Şeyini Ortaya Döktü! Erkek Takipçileri…
Survivor’da Elenen Yağmur Banda Bikinisiyle Vücut Şov Yaptı! Sere Serpe Yayılıp; Kan Ter İçerisinde Bıraktı! Görenlerin Nutku Tutuluyor… mask
Survivor’da Elenen Yağmur Banda Bikinisiyle Vücut Şov Yaptı! Sere Serpe Yayılıp; Kan Ter İçerisinde Bıraktı! Görenlerin Nutku Tutuluyor…
Hadise Gözyaşlarını Boğuldu! Mehmet Dinçerler “İstemiyorum” Deyince İpler İnceldiği Yerden Koptu! mask
Hadise Gözyaşlarını Boğuldu! Mehmet Dinçerler “İstemiyorum” Deyince İpler İnceldiği Yerden Koptu!
Defne Samyeli’nden Frikik Veren Dekolteli Pozlar! “Yaşından Başından Utan!” Görenler Alev Alev Yanmaya Başladı! mask
Defne Samyeli’nden Frikik Veren Dekolteli Pozlar! “Yaşından Başından Utan!” Görenler Alev Alev Yanmaya Başladı!
Müge Anlı’nın Finali Ortaya Çıktı! Akıbeti Sonunda Belli Oldu; Sosyal Medya Karıştı! Evlilik Sonrasında Verdiği Karar… mask
Müge Anlı’nın Finali Ortaya Çıktı! Akıbeti Sonunda Belli Oldu; Sosyal Medya Karıştı! Evlilik Sonrasında Verdiği Karar…
Kardeşlerim Dizisinde Doruk Krizi! Yapımcı, Yönetmen Hapı Yuttu; Son Dakika Kararı Herkesi Yıktı! Sezon Finalinde Yapılacak Şey Değildi… mask
Kardeşlerim Dizisinde Doruk Krizi! Yapımcı, Yönetmen Hapı Yuttu; Son Dakika Kararı Herkesi Yıktı! Sezon Finalinde Yapılacak Şey Değildi…
Selin Şekerci Açıldı Saçıldı; Bikinisiyle Şov Yaptı! “Bu Ne Çekicilik!” Yorumlar Gırla Geliyor; Instagram’ı Alevler İçerisinde Bıraktı! mask
Selin Şekerci Açıldı Saçıldı; Bikinisiyle Şov Yaptı! “Bu Ne Çekicilik!” Yorumlar Gırla Geliyor; Instagram’ı Alevler İçerisinde Bıraktı!
Zeynep Bastık’tan İç Çamaşırlı Pozlar! “Boşanma Sana Yaradı!” Kusursuz Fiziğiyle Nefesleri Kesti; Boşanma Arifesinde… “Yaktın Bizi!” mask
Zeynep Bastık’tan İç Çamaşırlı Pozlar! “Boşanma Sana Yaradı!” Kusursuz Fiziğiyle Nefesleri Kesti; Boşanma Arifesinde… “Yaktın Bizi!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Masterchef Yarışmasında Bomba Değişim! Acun Sağ Gösterip; Sol Vurdu! Jüri Değişim Şoku Dengeleri Değiştirdi! mask
Masterchef Yarışmasında Bomba Değişim! Acun Sağ Gösterip; Sol Vurdu! Jüri Değişim Şoku Dengeleri Değiştirdi!
A101 Market’ten Ayçiçek Yağı ve Kırmızı Ette Muhteşem Ötesi İndirim! Sadece Cumartesi Pazar Geçerli! Yok Parasına Satılıyor! mask
A101 Market’ten Ayçiçek Yağı ve Kırmızı Ette Muhteşem Ötesi İndirim! Sadece Cumartesi Pazar Geçerli! Yok Parasına Satılıyor!
Songül Karlı İncecik Bedeniyle Seda Sayan’a Resti Çekti! Sosyal Medyada Kasırgalar Oluşturdu! “Oğlun Ne Diyecek!” mask
Songül Karlı İncecik Bedeniyle Seda Sayan’a Resti Çekti! Sosyal Medyada Kasırgalar Oluşturdu! “Oğlun Ne Diyecek!”
Dilan Çiçek Deniz Her Yerden Mayosuyla Paylaştı! Önce Yatak, Sonra Şezlongda… “Yakında Evleneceksin!” Görenler Yandı Tutuştu! mask
Dilan Çiçek Deniz Her Yerden Mayosuyla Paylaştı! Önce Yatak, Sonra Şezlongda… “Yakında Evleneceksin!” Görenler Yandı Tutuştu!
TikTok Fenomeni Elanur Durmak Nedir Bilmiyor! Süper Mini Tenis Eteğini Kaldırdı; Her Şeyini Ortaya Döktü! Erkek Takipçileri… mask
TikTok Fenomeni Elanur Durmak Nedir Bilmiyor! Süper Mini Tenis Eteğini Kaldırdı; Her Şeyini Ortaya Döktü! Erkek Takipçileri…
Survivor’da Elenen Yağmur Banda Bikinisiyle Vücut Şov Yaptı! Sere Serpe Yayılıp; Kan Ter İçerisinde Bıraktı! Görenlerin Nutku Tutuluyor… mask
Survivor’da Elenen Yağmur Banda Bikinisiyle Vücut Şov Yaptı! Sere Serpe Yayılıp; Kan Ter İçerisinde Bıraktı! Görenlerin Nutku Tutuluyor…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL