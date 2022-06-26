Gelin Evi haftanın birincisi kim oldu? Milyonları Şaşkına Çeviren Olay! Koca Gövdesiyle Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Yapımcının Ödü Patladı!
Gelin Evi isimli yarışma programında bir yarışmacının yaptığı ilginç karşılama anı, tüm gelinlerin ağzını yüreğine getirdi! Peki, Gelin Evi yarışmasında neler oluyor? Gelin Evi sezon finali ne zaman? İşte, merak edilenler...
Seyirci karşısına sezon finali öncesinde Best Of etabı ile çıkmaya başlayan Gelin Evi isimli yarışma programında bir yarışmacının yaptığı ilginç karşılama anı, tüm gelinlerin ağzını yüreğine getirdi! Peki, Gelin Evi yarışmasında neler oluyor? Gelin Evi sezon finali ne zaman? Gelin Evi Best Of yarışı kazananı kim? İşte, detaylar…
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26 Haz 2022 - 16:42 - Tv Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.