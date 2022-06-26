- 26 Haz 2022 - 16:42

Gelin Evi haftanın birincisi kim oldu? Milyonları Şaşkına Çeviren Olay! Koca Gövdesiyle Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Yapımcının Ödü Patladı!

Gelin Evi isimli yarışma programında bir yarışmacının yaptığı ilginç karşılama anı, tüm gelinlerin ağzını yüreğine getirdi! Peki, Gelin Evi yarışmasında neler oluyor? Gelin Evi sezon finali ne zaman? İşte, merak edilenler...

Seyirci karşısına sezon finali öncesinde Best Of etabı ile çıkmaya başlayan Gelin Evi isimli yarışma programında bir yarışmacının yaptığı ilginç karşılama anı, tüm gelinlerin ağzını yüreğine getirdi! Peki, Gelin Evi yarışmasında neler oluyor? Gelin Evi sezon finali ne zaman? Gelin Evi Best Of yarışı kazananı kim? İşte, detaylar…

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26 Haz 2022 - 16:42 - Tv Haberleri

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