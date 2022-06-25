Tuba Ünsal, Şeyma Subaşı'dan Özür Diledi! Tuba Ünsal ‘Yuva yıkan Kadın’ Sorusuna Öyle Bir Şey Dedi Ki, Yer Gök İnliyor! Sosyal Medya İnim İnim İnliyor…
Tuba Ünsal, yıllar sonra sözleri ilgili konuştu ve bir Şeyma Subaşı itirafında bulundu! Peki, Tuba Ünsal Şeyma Subaşı için ne demişti? Şeyma Subaşı’nın sitemini eleştiren Tuba Ünsal o günler için ne söyledi? İşte, ayrıntılar...
Yaptığı her hareket ile bir kesimin eleştirisini üzerine çekmeyi başaran sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, daha önce bir eleştirisi ile ünlü isimlerden de tepki almıştı. O isimlerden biri olan Tuba Ünsal, yıllar sonra o sözleri ilgili konuştu ve bir Şeyma Subaşı itirafında bulundu! Peki, Tuba Ünsal Şeyma Subaşı için ne demişti? Şeyma Subaşı’nın sitemini eleştiren Tuba Ünsal o günler için ne söyledi? Tuba Ünsal, Şeyma Subaşı ile ilgili ne itiraf etti? İşte, detaylar…
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25 Haz 2022 - 22:59 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.